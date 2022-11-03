Министр иностранных дел Украины увильнул от ответа на вопрос об атаке в Севастополе | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 19:12 Министр иностранных дел Украины увильнул от ответа на вопрос об атаке в Севастополе Глава МИД Украины Кулеба заявил, что корабли в Севастополе атаковали «люди доброй воли»

Читать 360tv в

Нападение на Черноморский флот 29 октября устроили «люди доброй воли». Именно так сказал в интервью испанскому радио Cadena SER министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Журналист спросил его, кто, если не Украина, атаковал корабли. Прямого ответа Дмитрий Кулеба давать не стал. Вместо этого он привел крылатое выражение.

Реклама

«Люди доброй воли», — сказал он.

Реклама

Чиновник заявил, что Украина не использовала гуманитарный коридор в военных целях. Гарантии, которые она дала России для возобновления зерновой сделки, он назвал вынужденной мерой и результатом закулисной дипломатии со стороны ООН и Турции.

Утром 29 октября российские корабли атаковали при помощи 16 беспилотников, сообщил RT. Минобороны России возложило ответственность на Вооруженные силы Украины. Системам противовоздушной обороны удалось отбить удар. Повреждения получили только морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в Южной бухте.

После того, как стало известно о причастности Великобритании к этой атаке, в МИД России вызвали британского посла Дебору Броннерт. Она пробыла в здании больше получаса и, отказавшись от комментариев, уехала.