Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео | 360°

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Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео

Минобороны показало бой танковых экипажей Южного военного округа в ходе спецоперации

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Появились кадры действий танковых экипажей Южного военного округа (ЮВО), которые в ходе специальной операции на Украине выполняют задачи по уничтожению огневых точек и боевой техники ВСУ. Их опубликовало Минобороны РФ.

Танкисты при взаимодействии с одним из мотострелковых подразделений смогли подавить огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения.

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«Наведение на цели, корректировка огня и контроль поражения осуществляется с беспилотного летательного аппарата, действующего у линии соприкосновения», — сказано в сообщении ведомства.

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Уточняется, что огонь по противнику велся и во время движения, это повышает выживаемость техники на поле боя. Выявленные российскими военными огневые точки уничтожались огнем танковых орудий. Стрельба велась из автоматических станковых гранатометов, а также противотанковых комплексов.

Минобороны РФ

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