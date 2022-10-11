Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео Минобороны показало бой танковых экипажей Южного военного округа в ходе спецоперации

Читать 360tv в

Появились кадры действий танковых экипажей Южного военного округа (ЮВО), которые в ходе специальной операции на Украине выполняют задачи по уничтожению огневых точек и боевой техники ВСУ. Их опубликовало Минобороны РФ.

Танкисты при взаимодействии с одним из мотострелковых подразделений смогли подавить огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения.

Реклама

«Наведение на цели, корректировка огня и контроль поражения осуществляется с беспилотного летательного аппарата, действующего у линии соприкосновения», — сказано в сообщении ведомства.

Реклама

Уточняется, что огонь по противнику велся и во время движения, это повышает выживаемость техники на поле боя. Выявленные российскими военными огневые точки уничтожались огнем танковых орудий. Стрельба велась из автоматических станковых гранатометов, а также противотанковых комплексов.

1 0 0 0 0 0