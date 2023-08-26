Спецоперация 26 августа 2023, 11:06 Министерство обороны опубликовало кадры с ударом FPV-дрона по ВСУ МО РФ: российский FPV-дрон атаковал американский бронетранспортер с ВСУ

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Видео с точным попаданием российского FPV-дрона по американскому бронетранспортеру с боевиками ВСУ появилось в Сети. Его опубликовало МО РФ.

После атаки из машины стали выпрыгивать украинские военные. Удар БПЛА полностью вывел западную технику противника из стоя.

Ранее ВС России сбили украинский беспилотник в Шебекинском округе Белгородской области. Оперативные службы начали уточнение информации о происшествии.

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