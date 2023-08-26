26 августа 2023, 11:06
Министерство обороны опубликовало кадры с ударом FPV-дрона по ВСУ
МО РФ: российский FPV-дрон атаковал американский бронетранспортер с ВСУ
Видео с точным попаданием российского FPV-дрона по американскому бронетранспортеру с боевиками ВСУ появилось в Сети. Его опубликовало МО РФ.
После атаки из машины стали выпрыгивать украинские военные. Удар БПЛА полностью вывел западную технику противника из стоя.
Ранее ВС России сбили украинский беспилотник в Шебекинском округе Белгородской области. Оперативные службы начали уточнение информации о происшествии.
Из-за обстрела Валуйского городского округа пострадали четыре человека. Кассетные боеприпасы ВСУ попали в жилые дома поселка Уразово. Раненых жителей населенного пункта доставили в местную больницу.
25 августам атакам украинской армии подверглась Курская область. Удары ВСУ нарушили электроснабжение деревни Старая Николаевка и повредили жилой дом.
США
ВСУ
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