«Минировали пачки сигарет». Боец ДНР рассказал о заложенных отступившими боевиками бомбах

Оставившие свои позиции украинские боевики оставили на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики большое количество заложенных бомб. Об этом корреспонденту «360» Елене Кононовой рассказал один из бойцов ДНР.

Он подчеркнул, что заложенные мины есть даже в населенных пунктах, которые перешли под контроль республики.

«Противник научился минировать буквально пачки сигарет. Поэтому при находке таких вещей в целях собственной безопасности их лучше не поднимать. В полях есть противопехотные мины, а если это населенный пункт — неразорвавшиеся боеприпасы», — поделился он.

По словам бойца, опасность детонации взрывного устройства есть на детских площадках, в цветочных клумбах и даже во дворах жилых домов. На вопрос о пострадавших или погибших в результате срабатывания взрывных устройств он ответить отказался.

Разминированием территорий Донецкой и Луганской народных республик занимаются российские саперы и специалисты МЧС. Как сообщил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отряды разминирования обезвредили более 48 тысяч взрывных устройств. Всего они проверили 3,7 тысячи гектаров территории, 35 зданий, два моста и почти 19 километров дорог.