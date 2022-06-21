Мининформации ДНР рассказало о потерях ВСУ с начала спецоперации

Больше 30 тысяч украинских военных погибли и 90 тысяч были ранены с начала спецоперации, заявил в эфире программы «Соловьев Live» первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. Его выступление процитировал ТАСС.

«У них погибших, по данным наших военных, причем даже неофициальным данным, <…> больше 30 тысяч. <…> Это не считая того, что у нас в плену уже, наверное, около 10 тысяч», — сказал он.

Соотношение погибших к раненым обычно составляет один к трем или один к четырем, и исходя из этого, по словам Даниила Безсонова, еще порядка 90 тысяч бойцов ВСУ могли покинуть бои из-за травм. Он отметил, что даже по неофициальным данным донецких военных, войскам Украины нанесли серьезный урон.

Тем временем в Пентагоне оценили ежедневные потери ВСУ в 100 человек убитыми и до 300 бойцов ранеными, сообщил RT.