Спецоперация 14 декабря 2022, 12:13 Минимум три взрыва прогремели в Запорожье Член главсовета Запорожской области: три взрыва прогремели в оккупированном Запорожье

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В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области прогремели взрывы. Не меньше трех ударов услышали жители города Запорожье, рассказал в своем Telegram-канале член главного совета региона Владимир Рогов.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы», — написал он.

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Владимир Рогов сослался на земляков и сообщил как минимум о трех взрывах. Он объяснил это работой местной ПВО — после двух взрывов в небе появились характерные следы, после третьего дым.

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В городе сработала система противовоздушной обороны, рассказал украинский Telegram-канал «Труха. Запорожье». Воздушную тревогу в занятой ВСУ части области объявили около 10 часов утра, местных жителей попросили спуститься в укрытия. Спустя несколько минут администратор рассказал, что в Запорожье заметили один беспилотник и задействовали ПВО. Воздушную тревогу отменили спустя почти час.

Утром 14 декабря о возможных ударах предупреждали в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. «Известия» рассказали, что местные жители услышали взрывы. В Киеве заметили беспилотники и попытались сбить из стрелкового оружия. Из-за действий украинских военных пострадали два административных здания.