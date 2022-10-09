Минимум четыре взрыва прогремели в Херсоне | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 18:10 Поделиться Telegram

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Viber Минимум четыре взрыва прогремели в Херсоне ТАСС: в Херсоне произошло не менее четырех взрывов РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны, предположительно, запустили не менее четырех ракет в небо над Херсоном. Об этом передал корреспондент ТАСС с места событий.

Над городом слышны звуки взрывов, но при этом на небе не видно следов от ракет систем ПВО.

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Официальной информации по этому поводу пока нет.

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Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины захлебнулось в Херсонщине. Украинским боевикам никак не удается развить свое наступление. Стремоусов также сообщил, что устроившим взрыв на Крымском мосту следует ждать ответной реакции. Он добавил, что ситуация с поставками продовольствия и запасов для Херсонских военных нормализована.

До этого в Скадовске Херсонской области предотвратили взрыв около административного здания. Там обнаружили самодельное взрывное устройство с различными поражающими элементами.

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