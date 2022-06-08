Минимум 500 российских паспортов вручат в Запорожской области 12 июня

В Запорожской области подготовили к выдаче первую партию паспортов граждан РФ. В День России, 12 июня, их получат как минимум 500 человек, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова. Как минимум пятьсот человек точно получат паспорта в День России», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Рогов добавил, что в области очень многие жители хотят скорее получить гражданство РФ. Из-за ажиотажа люди стоят в очередях по несколько часов, а места занимают за несколько дней. Поэтому было принято решение открыть дополнительные пункты по приему документов в нескольких городах региона.

Он также сообщил, что в области уже начата подготовка референдума о вхождении в состав РФ. По оценке Рогова, 80% населения хочет, чтобы область вышла из состава Украины и присоединилась к России, сообщал RT.