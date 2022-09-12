Минфин Украины рассказал, какую помощь оказывает стране Запад | 360°

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Минфин Украины рассказал, какую помощь оказывает стране Запад

Минфин Украины: Запад за все время спецоперации оказал помощь на 18 миллиардов долларов

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Украина получила почти 18 миллиардов долларов помощи от стран Запада за все время спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт Минфина соседней страны.

«Общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет почти 18 миллиардов долларов США», — говорится в сообщении.

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Больше всего Украине помогли США, Канада, Великобритания, Япония, Франция и Италия, уточнил Минфин.

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Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что преступники и террористы через черный рынок получают оружие от Запада.

По его словам, страны ЕС и США хотят разрушить политическую и экономическую ситуацию в мире. Колокольцев уверен, что это угрожает общественному порядку и безопасности. Также он заявил, что поставка оружия на Украину сыграет роль дестабилизирующего фактора в среднесрочной перспективе.

Специальная военная операция РФ на Украине

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