Минэнерго срочно проработает вопрос по газификации Запорожской области

Зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил Минэнерго срочно заняться вопросом газификации Запорожской области. Об этом вице-премьер сообщил в своем Telegram-канале.

«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья», — написал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что регион получит в этом вопросе «всю необходимую поддержку».

Ранее о том, что газоснабжение Запорожской области может восстановиться за счет подачи газа из России, журналистам рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он заметил, что в этом случае Запорожье не будет «зависеть от диверсий и шантажа киевского режима, устроившего газовую блокаду».

Сейчас на освобожденной территории Запорожской области подача газа возможна только в Бердянске. Там удалось восстановить трубопроводы, станции и распределительные пункты, пострадавшие во время боевых действий.