Минэнерго срочно проработает вопрос по газификации Запорожской области
Зампред правительства России Хуснуллин поручил проработать вопрос газификации Запорожья
Зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил Минэнерго срочно заняться вопросом газификации Запорожской области. Об этом вице-премьер сообщил в своем Telegram-канале.
«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья», — написал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что регион получит в этом вопросе «всю необходимую поддержку».
Ранее о том, что газоснабжение Запорожской области может восстановиться за счет подачи газа из России, журналистам рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он заметил, что в этом случае Запорожье не будет «зависеть от диверсий и шантажа киевского режима, устроившего газовую блокаду».
Сейчас на освобожденной территории Запорожской области подача газа возможна только в Бердянске. Там удалось восстановить трубопроводы, станции и распределительные пункты, пострадавшие во время боевых действий.