ВКС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 10:06 Поделиться Telegram

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Viber ВКС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом

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Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России, поддерживавшие огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

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Ведомство опубликовало кадры боевой работы в своем Telegram-канале.

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После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ несколько раз предпринимали попытки атак на николаево-криворожском направлении. ВС России отбили наступление противника и уничтожили свыше 270 единиц вражеской живой силы.

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