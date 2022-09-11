ВКС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом | 360°

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ВКС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом

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Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России, поддерживавшие огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

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Ведомство опубликовало кадры боевой работы в своем Telegram-канале.

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После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ несколько раз предпринимали попытки атак на николаево-криворожском направлении. ВС России отбили наступление противника и уничтожили свыше 270 единиц вражеской живой силы.

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