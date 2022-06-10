Милонов сравнил осужденных в ЛДНР военнопленных с педофилами

Депутат Виталий Милонов поддержал смертную казнь двух подданных Великобритании и гражданина Марокко, которые воевали на стороне ВСУ. Такое решение принял суд ЛДНР. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Милонов заявил, что он «противник смертной казни», но только в мирное время. По его словам, украинские военнопленные — враги, и надо «уничтожить врага, иначе он уничтожит тебя и твоих близких».

«Вспомните, когда арестовывают педофила, полиция защищает его от людей, потому что народ готов его разорвать. А это вот некие педофилы — ужасные люди, у которых на руках кровь десятков детей, десятков людей», — подчеркнул Милонов.