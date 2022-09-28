Депутат Милонов рассказал, чем занимается в зоне СВО | 360°

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28 сентября 2022, 12:54

Депутат Милонов рассказал, чем занимается в зоне СВО

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Депутат Госдумы Виталий Милонов сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Он также отработал наблюдателем на референдуме в ДНР. Об этом он рассказал для сайта телеканала «Звезда».

По его словам, присутствовать на голосованиях в качестве наблюдателя было интересно.

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«Это некий опыт, когда ты вместе с избирательный комиссией едешь под обстрелом. Но нужно обязательно доехать. Потому что люди, пускай даже в маленьком населенном пункте, очень хотят, и для них очень важно отдать свой голос», — поделился депутат.

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По словам Милонова, он бывает на позициях с 2014 года и даже служил в Народной милиции ДНР. Сейчас для службы депутат выбрал противотанковую бригаду.

«Результаты есть! У нас там такая сосредоточенность украинских вооруженных сил, что куда ни стрельни — попадешь обязательно. Поэтому сейчас у нас сложная задача стоит, но очень важная. И я надеюсь, мы с гордостью ее выполним», — заявил он.

Авторы:

Виталий Милонов

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