Милонов раскритиковал визовый режим с Украиной

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает глупым введение визового режима между Россией и Украиной. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Я уверен, что границ между Россией и Украиной не будет существовать в каком-либо виде в целом», — заявил депутат.

Он предположил, что президент Владимир Зеленский ввел такую меру для поддержания рейтинга. Также Милонов считает, что «любой нормальный россиянин» едет туда через Донецкую область, чтобы «освобождать Украину вместе с украинцами».