Милонов предложил увековечить спецоперацию России на Украине в памятнике

Спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины могут увековечить в монументе. С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Виталий Милонов. Документ с его предложением попал в распоряжение RT.

Милонов направил предложение главе камбмина Михаилу Мишустину. Депутат указал, что памятник можно возвести только после окончания кампании.

«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения спецоперации», — написал Милонов.

По его мнению, это могут быть монументы, созданные «через язык монументальной архитектуры». В качестве примера он привел триумфальные ворота. Возможное место установки памятника Милонов не привел. Однако он указал, что монумент можно возвести на территории России.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целью российские власти указали денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент страны Владимир Путин отметил, что решился начать кампанию после многочисленных просьб о помощи со стороны жителей Донбасса.