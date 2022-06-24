Милонов предложил ликвидировать одно из украинских министерств в ответ на теракт в Херсоне

Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с РИА ФАН череду терактов и диверсий, которые охватили донбасские республики.

«Украинский режим совершил теракт в Херсоне, значит — одно министерство в Киеве должно сложиться как карточный домик, будучи откалибровано российской армией. Все очень просто. Хотят жить Ветхим Заветом, значит — око за око: один теракт — минус одно министерство», — сказал Милонов.

В качестве ответных мер Милонов также предложил ликвидировать железнодорожные пути, чтобы у Украины не осталось ни одной ветки, которая бы соединяла ее со спонсорами. По мнению парламентария, это заодно решило бы проблему поставок Киеву западного вооружения.