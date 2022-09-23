Милонов предложил дать кредитную амнистию участникам СВО | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Милонов предложил дать кредитную амнистию участникам СВО

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил полностью списывать долги участникам спецоперации, в том числе мобилизованным. Об этом сообщил RT.

Депутат отметил, что в правительстве обсуждают введение кредитных каникул, Но, по мнению депутата, этого недостаточно.

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«Прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС России (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции», — говорится в обращении депутата на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

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