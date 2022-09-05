Спецоперация 05 сентября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

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Viber Трофей на миллион. Украине передали военного робота THeMIS, который заинтересовал российских военных Эксперт по безопасности Насонов заявил, что роботы THeMIS не повлияют на ход СВО Гусеничная безэкипажная наземная платформа THeMIS. Фото - wikipedia.org

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Центр анализа стратегий и технологий готов заплатить миллион рублей за трофейного робота. Специалистов интересует эстонская робоплатформа THeMIS. Такую технику трудно назвать рентабельной (очень уж дорогая), однако ее инженерные решения могут пригодиться российским специалистам.

Российский Центр анализа стратегий и технологий в своем Telegram-канале пообещал миллион рублей тому, кто захватит на Украине роботизированную платформу THeMIS в более или менее целом состоянии. Выплата вознаграждения произойдет после передачи трофея Министерству обороны РФ и осмотра робота специалистами.

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Первую гусеничную безэкипажную наземную платформу производства эстонской компании Milrem Robotics украинцы получили 29 августа. Приобрел THeMIS в рамках проекта «Журавель» экс-президента Украины Петр Порошенко совместно с волонтерским медицинским формированием «Госпитальеры».

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Платформы уже закупили армии 11 стран, в том числе семь членов НАТО: Эстония, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США. За исключением военной операции Евросоюза в Мали, роботов еще ни разу не использовали в боевых условиях.

Хотя роботизированные платформы создавались для военных целей, их можно использовать в любых отраслях, где возможен риск для человеческой жизни, в частности — в пожарно-спасательных работах. Для этого на базе THeMIS был разработан специальный робот, который может близко подобраться к огню и затушить его.

При этом пожарные смогут все видеть в реальном времени с помощью тепловизионных и инфракрасных камер. Датчики на роботе смогут обнаруживать утечки газа или химикатов. Пожарные лафетные стволы могут работать независимо и имеют возможность тушить огонь как пеной, так и водой. Платформы также оснащены личными дронами, писал Inside Unmanned Systems.

Гусеничная безэкипажная наземная платформа THeMIS. Фото - wikipedia.org

Однако Украину интересуют именно военизированные образцы гусеничного беспилотника. Оснащенные легкими или крупнокалиберными пулеметами, гранатометами, автоматическими пушками и противотанковыми ракетными системами, THeMIS могут обеспечивать огневую поддержку маневровым силам.

Кроме того, роботы умеют собирать разведданные, их можно использовать для наблюдения и разведки, а также для оценки боевых потерь. Но ВСУ утверждают, что с помощью THeMIS планируют только эвакуировать раненых с переднего края и доставлять боеприпасы на позиции, сообщил украинский сайт Mil.in.ua.

Член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в разговоре с «360» отметил, что ничего необычного в предложении ЦАСТ нет. Любое военное ведомство интересуется наиболее передовыми технологиями, которые создали в других странах.

«В этой работе могут быть выявлены какие-то более сильные решения, использование новых материалов, технологий, новейших решений, которые уже имеют реализацию. Поэтому неслучайно все образцы, которые добыты в бою, находятся на Уралвагонзаводе, где их изучают специалисты», — рассказал Насонов.

Он также напомнил, что во время Второй мировой войны в Советской армии существовали специальные трофейной службы, которые отбирали новое и нестандартное оружие противника. Так же поступали и американцы, которые всерьез интересовались немецкой ракетой Фау-1.

Гусеничная безэкипажная наземная платформа THeMIS. Фото - wikipedia.org

По словам Насонова, у российской армии есть своя роботизированная база, которая уже наверняка проходит боевую обкатку. Однако о подробностях таких испытаний нельзя сообщать, чтобы исключить возможность захвата противником. При этом подобные технологические новинки вряд ли смогут повлиять на ход СВО.

Он добавил, что роботизированные платформы «стоят как крыло от боинга», поэтому массово их использовать на поле боя никто не будет — слишком уж дорого. При этом подбить эстонского робота довольно просто из любого ПЗРК или подствольного гранатомета.

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