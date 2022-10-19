Миллиардер Экман вслед за Маском призвал оставить Крым России | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 03:43 Миллиардер Экман вслед за Маском призвал оставить Крым России Миллиардер Экман заявил, что Украина должна оставить Крым России РИА «Новости»

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Известный американский инвестор, миллиардер Билл Экман напомнил Украине, кому до 1954 года принадлежал Крым. Оказалось, что предприниматель хорошо знает историю. Свое мнение о выходе из украинского кризиса он высказал в Twitter.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — пояснил бизнесмен.

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Экман выступил против вхождения Украины в Североатлантический альянс. По его словам, с каждым днем украинского кризиса растут риски для других государств. Единственным выходом он назвал отказ Киева от Крыма.

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В начале октября аналогичными тезисами в соцсетях поделился глава Tesla Илон Маск. Он предложил провести повторный референдум в Донбассе и на освобожденной территории. Кроме того, Украина должна оставаться внеблоковым государством.

Британские СМИ ранее сообщили, что ВС РФ активно применяют боевых дронов на Украине. По мнению Маска, нынешний конфликт можно назвать «войной беспилотников».