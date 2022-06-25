Германия выделит Украине миллиард евро

Украина получит от Германии грант в миллиард евро на приоритетные расходы. Об этом в социальной сети сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, написал ТАСС.

«Подписал соглашение с Германией на получение грантового финансирования. Украина получит миллиард евро на приоритетные расходы», — сообщил министр.

Марченко уточнил, что денежные средства направят в государственный бюджет Украины на финансирование первоочередных гуманитарных и социальных расходов во время военного положения.

Также Минфин уточнил, что после начала специальной операции России по защите мирного населения Донбасса Украина получила от ФРГ долгосрочные льготные кредиты на сумму 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что власти США решили ежемесячно выплачивать Украине по 1,5 миллиарда евро на поддержку работы государственного аппарата.