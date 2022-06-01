Украинские военнослужащие сделали в селе Муратово, которое находится в пригороде Северодонецка в ЛНР, греко-католическую часовню. Они украсили ее касками и гильзами, но учили детей не только религии, но и «патриотизму». Об этом местные жители рассказали РИА «Новости».

«Это небольшая капеличка (от слова „каплиця“ — часовня — прим. ред.), ее организовали сами военные. Часовня греко-католическая. У них был свой батюшка», — объяснил местный житель.

При этом часовня оказалась с милитаристским уклоном. Свечи нужно было ставить в цинковую коробку из-под патронов, а пожертвования бросать в каску. Колокол там сделан из большой артиллерийской гильзы. Под крышей часовни висит герб Украины. Общий вид дополняют книжки с молитвами «за Украину», изданные в 2015 году во Львове.

«Здесь проводились мероприятия — строились военные с оружием, напротив становились дети и общались глаза в глаза. Можете представить, какое это производило впечатление на детей», — рассказала депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай.

Дети учили стихи для военнослужащих, ездили к военным передовую. Костенко выступил против этого, в частности, потому, что ребят учили ненависти к России.