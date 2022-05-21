Михалков предложил создать религиозно этичные знаки отличия

Некоторые российские знаки отличия созданы на основе христианских символов. Режиссер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон ТВ» предложил создать ордена и медали для мусульман.

«Орден Мужества выглядит как Георгиевский крест, но у нас есть люди, которые исповедуют другие религии: ислам, буддизм и так далее. Мне кажется, был бы смысл для этих людей, для которых крест не является сакральным знаком, как для православного христианина, сделать такие же ордена Мужества, с теми же привилегиями и правами», — заявил он.

По мнению Михалкова, такой шаг сделает знаки отличия еще более ценными для их обладателей. Он отметил, что основанные на основе мусульманских символов награды «будут иметь еще больший смысл» для их обладателей.

Михалков напомнил, что в спецоперации России на Украине участвуют представители разных конфессий. Многие из них получают знаки отличия за доблесть, героизм и отвагу В качестве примера он привел депутата Госдумы Адама Делимханова.