Михаил Онуфриенко: ВСУ в шаге от блокировки в Лисичанске

Вооруженные столкновения за Лисичанск стали основной темой брифинга Минобороны 29 июня. Военный аналитик и политолог Михаил Онуфриенко рассказал «360» о происходящем в ЛНР и других зонах спецоперации России на Украине.

Далее — его прямая речь.

Основное внимание военных экспертов приковано сейчас к Лисичанску. Вооруженные столкновения за этот населенный пункт сейчас идут с небывалым размахом. Как сообщает посол ЛНР в России Андрей Марочко, союзные войска контролируют уже треть города. Основные столкновения происходят в районе стадиона «Шахтер».

На самом деле, во время вооруженного конфликта в черте города сложно выявить сторону с доминирующим контролем над населенным пунктом. Это связано с постоянно меняющейся расстановкой сил.

Зачистка вокруг Лисичанска

Часть столкновений идет и за пределами Лисичанска, в его пригородах. Причем если раньше они касались Волчеяровки, Белой горы, Мазановки, то сейчас Вооруженные силы России высадились на правом берегу Северского Донца и вытеснение противника идет уже южнее Приволья. А это очень существенно.

Источник фото: РИА «Новости»

Не только потому, что это угрожает продолжающей обороняться группировке врага на севере. Но и потому, что создает реальную угрозу блокирования последней дороги, которая выведет из Лисичанска в Северск, вдоль Северского Донца.

Эта дорога и так находилась под контролем ВС России. Там уже находится достаточно много техники и личного состава. В ближайшие сутки-двое речь может идти о физическом перекрытии этой дороги. Вот тогда нескольким тысячам остающихся в Лисичанске войскам противника действительно придется либо сдаваться, либо отправляться к Бандере.

В других зонах спецоперации без существенных перемен

На других участках зоны спецоперации России в Донбассе никаких существенных изменений не наблюдается. В последние 10 дней яростные столкновения с националистами шли под Угледаром. ВСУ после нескольких недель ожесточенного натиска смогли взять под контроль Павловку и Шевченко и северным окраинам Егоровки. Из последних двух населенных пунктов противника удалось вытеснить.

Источник фото: телеканал «360»

Также идут позиционные столкновения в других регионах. Совершенно очевидно, что пока не принято решение об усилении ВС России. Такой шаг позволил бы одновременно вести освобождение населенных пунктов вроде Лисичанска, наносить удары по противнику, а также вести наступательные действия на другом участке фронта.

ВСУ отступят после поражения в Лисичанске

Власти противника планировали создать систему обороны городов-фортов. И вот это сейчас вынужденно будет реализовано. Это будут города, начиная с Северска, и дальше на юг, через Соледар и ряд других населенных пунктов.

Источник фото: РИА «Новости»

Все они, плавно переходящие один в другой, создают действительно очень удобные линии обороны. Ко всему прочему, они много лет укреплялись. Учитывая значение Славянска — не только военное, но и психологическое — вооруженные столкновения за контроль над этим населенным пунктом будут носить долгий ожесточенный характер. Скорее всего, они продлятся все лето.