Михаил Онуфриенко: ВСУ несут большие потери при наступлении на Херсон | 360°

Эксклюзив 01 сентября 2022, 05:32 Поделиться Telegram

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Viber Михаил Онуфриенко: ВСУ несут большие потери при наступлении на Херсон Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ потеряли 20-25% самолетов и порядка 10% бронетехники

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В ходе наступления на Херсон украинские военные несут большие потери. Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360», что ВСУ потеряли как минимум 20-25% от самолетов, еще способных подняться в воздух, а также порядка 10% всей бронетехники, которая есть у них на ходу.

Далее — прямая речь.

Третьи сутки боев неопровержимо доказывают, что это и есть самое настоящее наступление на Херсон. Потери превосходят любые понесенные Вооруженными силами хунты за восемь лет в любых боях, включая Иловайск: 1700 военнослужащих, два Су-25, один Су-24, один МиГ-29, три Ми-8, 63 танка, 59 БМП, 48 других бронемашин, 14 джихадомобилей с крупнокалиберными пулеметами — это как минимум 20-25% от самолетов, еще способных подняться в воздух, и порядка 10% всей бронетехники, которая на ходу в Вооруженных силах хунты. 184 бронехода менее чем за трое суток боев, только на Николаевско-Криворожском направлении.

Потери ВСУ велики

Потери хунты настолько велики, что генштаб о наступлении на Херсон вообще молчит, как рыба об лед. Правда, получивший недавно звание полковник Арестович призывает верить ВСУ, потому что время пришло и так надо, и так должно быть, но ВСУ как раз-то и молчит, потому что сказать по большому счету нечего.

Но если суммировать все сообщения, которые поступают и, естественно, зачастую противоречат друг другу, то приходишь к выводу, что сегодня к западу от Херсона бои идут в районе Посад-Покровского, на рубеже Петровское — Правдино, и там же идут бои за Солдатское. К северо-западу Вооруженные силы хунты дошли до Любомировки и населенного пункта Терновые Поды. К югу от Николаева, со стороны Кирова, были бои под Александровкой, которую недавно освободили наши войска, но там никакого успеха, также как и под Благодатным Вооруженные силы хунты не получили.

Противник отброшен с большими для него потерями от Сухого Ставка и Благодатовки в лесочке у Ингульца, однако по прежнему удерживает населенные пункты Андреевка и Лозовое, которые расположены прямо на берегу реки.

Наступление не состоялось

По информации резидента в офисе Зеленского, Залужный вчера просил остановить битву за Херсон, предлагая как меньшее зло атаку в районе Изюма. Но сегодня Зеленский потребовал продолжить контрнаступление. И первые результаты вот этого требования мы видим.

Штаты тоже оказались втянуты в этот блудняк. Представитель Пентагона сообщил, что Штаты выполняли конкретные запросы Киева на поставки оружия, которое подходит для контрнаступления. Ну, какое оружие, такое и контрнаступление. Или наоборот: какое контрнаступление, такое и оружие. Объявленное Безсоновым наступление на Изюм — оно должно было начаться сегодня ночью в 02:00 — не состоялось. Теперь понятно, что ориентировался он на сообщения вот этого резидента о просьбе Залужного. Так или иначе, наступление не состоялось, зато наши Вооруженные силы вышли на окраине Дубровного. И да, по сообщениям местных жителей, бронетехнику хунта здесь накапливает, но пока она в бой не вступает.

Бои по всему фронту

Продолжаются бои по всему фронту. В Кодеме оркестранты Вагнера продолжают медленно выдавливать противника из северных и западных окраин поселка, между Артемовском и Соледаром оркестрантам Вагнера удалось вчера сбить еще один вертолет. Народная милиция ДНР сообщает о начале штурма Первомайска, но это преждевременное сообщение, на самом деле взята часть Донецкой кольцевой автодороги. За еще одну часть, особенно под мостом, бои продолжаются, но можно ожидать, что в течение ближайших двух-трех дней кольцевая автодорога перейдет под контроль Народной милиции, начнутся действительно бои за Первомайское.

Кстати, именно совпадение многих населенных пунктов вызывает путаницу. Когда наши сообщали о начале боев за Первомайское, имелось ввиду вовсе не Первомайское, которое расположено на границе Херсонской и Николаевской области, где сейчас идут бои. Тоже самое касается и Киселевки: речь шла о Киселевке, которая расположена в зоне боевых действий, а не о той, которая находится значительно восточнее Посад-Покровского в Херсонской области.

Мобилизация женщин и удары по гражданским объектам

И в Харьковской области наши войска продолжают медленно отжимать противника к западу от населенного пункта Уды и к югу от Казачьей Лопани.

Дела на всех фронтах, и особенно в Херсонском направлении, у вояк хунты настолько плохи, что в Харькове уже начали мобилизацию женщин и продолжили остервенело бить по гражданским объектам.

Бьют по частному сектору в Новой Каховке, по Токмаку, где сожгли 15 тысяч тонн зерна, обстреляли колонию № 90 в Херсоне, ударили по гражданской переправе, расположенной неподалеку от Антоновского моста. Продолжаются и теракты: в Бердянске пытались взорвать штаб организации «Мы вместе с Россией», правда, обошлось без жертв, ограничилось просто поврежденным фасадом здания. И в Курской области вчера обстреляли два приграничных села Глушковского района — Алексеевку и Елизаветовку. Правда, уничтожили только скирду соломы и 20 коров, потому что угодили в коровник.

Киевский режим явно слетел с катушек, если расходует силы на террор, в то время как ствольная реактивная артиллерия хронически не хватает там, где он пытается наступать.

Судя по «наскальной живописи», <…> они просто зараженные бешенством животные, причем животные через жирную букву «ы», чтобы не обижать животных.

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