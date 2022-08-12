Михаил Онуфриенко: ВСУ не успеют дойти до Херсона, потому что их сотрут в пыль

Украинские власти все чаще признаю успехи российских военных в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Противник уже не помышляет о наступлении в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях, заявил «360" военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Запад продемонстрировал цинизм

Удары по Запорожской АЭС продолжились и после провального заседания в ООН. Провального — потому что США и компания фактически поддержали киевский режим. О степени цинизма свидетельствуют не только обломки поставляемых западными странами ракет, которые извлекают на Запорожской АЭС, но и публикации западных СМИ.

Источник фото: РИА «Новости»

Яркий пример — газета Deutsche Welle, которая 5 и 6 августа разместила взаимоисключающие утверждения. «Русские вообще непонятно чем занимаются на станции, они ее и минируют, и захватывают, и хранят там бронетехнику. Там же русские отдыхают, и они же сами себя обстреливают. Все это одновременно».

Украина признает успехи ВС России

Об отступлении вооруженных сил хунты из Нагорного (этот населенный пункт расположен между Белогоровкой и Берестовым, на трассе из Лисичанска в Соледар) сообщил представитель Народной милиции ЛНР Марочко. К подобным сообщениям стоит относиться с некоторой осторожностью. К примеру, об освобождении Белогоровки сообщали неоднократно, последний раз 9 июля, но на карте, которой Марочко сопроводил свое сообщение, Белогоровка вообще отсутствует — пустое место, обозначенное как подконтрольное вооруженным силам хунты.

Между тем Генштаб хунты признает частичные успехи вооруженных сил России в боях за Яковлевку, которая расположена западнее по этой же трассе, ближе к Соледару.

Также частично признают успехи наших вооруженных сил в Кодеме и Песках. Скоро им придется сообщить точно такие же новости о Яковлевке и Соледаре Михаил Онуфриенко военный аналитик

Дело в том, что даже американский институт изучения войны подтверждает занятие почти всего поселка Пески и бои на территории завода огнеупоров в Соледаре.

Наши военкоры пишут о том, что передовые части в Артемовске ведут бой за мебельную фабрику и предприятие «Лафарг» на улице Патриса Лумумбы. Это возле трудного островка, в который уперлись наши вооруженные силы. Это естественная водная преграда, за которой противник расположил мощные укрепления, пытаясь препятствовать наступлению наших войск на Артемовск с востока и северо-востока.

ВСУ теряют живую силу и технику

Значительно возросло количество артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника. Это признает Генштаб хунты, который сообщает о том, что за последнюю неделю количество авиаударов ВС России удвоилось. Ну и не только авиаударов.

Например, только за понедельник наши ВС в воздушных боях сбили три самолета противника Михаил Онуфриенко военный аналитик.

Как результат — резко возросло количество публикаций в киевских СМИ о потерях среди офицеров, в том числе командиров бригад, майоров и полковников. Всего, по данным из открытых источников, с начала спецоперации было уничтожено 1028 офицеров противника. Подчеркиваю — это только данные из официальных публикаций, в которых сообщают далеко не обо всех случаях. Тем более, что киевский режим установил себе правило — 90 дней не сообщать о судьбах находящихся на фронте солдат и офицеров.

Украинскую армию сотрут в пыль

И еще. В ставке «Гитлера» ходят упорные слухи о том, что Залужный на пальцах объяснил клоуну-президенту, почему невозможно наступление на Херсон. Вооруженным силам России достаточно разместить артиллерию на другом берегу Днепра — в Алешках и Великой Кардашинке, чтобы накрыть атакующих огнем в степи. ВСУ даже до Херсона не успеют дойти, как их армию сотрут в пыль. Так это или нет — неизвестно, но ни о каком наступлении ни в Херсонской, ни в Харьковской области, ни тем более в Донбассе противник не помышляет.

В целом положение вооруженных сил хунты усугубляется с каждым днем. Судя по сообщениям из Киева, Вооруженные силы России упорно пробиваются к Красногоровке, которая раньше в сводках Генштаба хунты не фигурировала вообще. При этом Генштаб хунты повторяет признания о наступлении вооруженных сил в Харьковской области на Уды и Петровку, а под Балаклеей говорит о том, что бои идут между Байраком и Гусаровкой, таким образом, де-факто подтверждая сдачу Байрака нашим вооруженным силам.

Источник фото: РИА «Новости»

Признают наступление наших вооруженных сил в районе населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Пески, Марьинка. Бойня в Песках и под Бахмутом — это заголовки СМИ киевского режима. Фактически речь идет о том, что сейчас наступает переломный момент. Если эти города-форты, о которых ранее говорил Залужный, падут (а все говорит о том, что они падут в течение ближайшего месяца), очень серьезно зашатается киевский режим.

К тому же это неизбежно скажется на морально-психологическом состоянии войск. Скрыть потерю таких городов станет невозможно Михаил Онуфриенко военный аналитик

Как будут развиваться события — посмотрим дальше, не будем гадать на кофейной гуще. На этом пока все.