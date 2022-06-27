Михаил Онуфриенко: Северодонецк был дважды освобожден от нацистских захватчиков

Вооруженные силы Украины сдали «Азот» и отступили в Северск и Бахмут, но попытались штурмовать остров Змеиный. Военный аналитик и политолог Михаил Онуфриенко рассказал «360» о последних событиях спецоперации на Украине.

Далее — прямая речь.

Зачистка горско-золотого укрепрайона

Северодонецк, в котором, по словам Владимира Зеленского, решалась судьба Донбасса, 25 июня полностью перешел под контроль союзных сил, второй раз будучи освобожденным от нацистских захватчиков. Сейчас идут бои за Лисичанск.

Тем не менее, по данным МВД ЛНР, здесь остаются не меньше тысяч вояк, которые в форме или, переодевшись в гражданское, рассеялись по окрестностям. Проводится зачистка территории, в том числе бывшего горско-золотого укрепрайона, где также часть вооруженных сил рассеялась по окрестной «зеленке».

Завершена зачистка Волчеяровки. Продолжаются бои за лисичанский НПЗ по южным и юго-западным окраинам города, и Верхнекаменку, потеря которой делает практически невозможным отход из Лисичанска по последней из оставшихся дорог вдоль реки на Северск.

Взяли без боя

Трасса Северск — Лисичанск уже сейчас находится под огневым контролем Вооруженных сил России. Но одновременно с обороной Лисичанска по этой трассе продолжается отход каких-то подразделений — возможно, тех, которые ушли из Северодонецка в Лисичанск. Так или иначе, это обращает на себя часть сил, в том числе и из Северодонецка.

Ушла без боя территория окруженного завода «Азот». Это позволило сохранить как жизнь населения, так и части города

Как бы там ни было, Северодонецк освобожден, а лисичанская группировка значительно ослаблена, потому что действительно часть вооруженных сил все последние двое суток продолжала отходить в Северск и Бахмут.

Идут бои в Белогуровке, Берестовом, в районе Николаевки, а это делает невозможным отход по трассе Лисичанск — Бахмут. Под самим Бахмутом продолжаются бои в Клиновом и у Покровского. У Кодема и Семигорья тоже без изменений, равно как и в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС. Здесь продолжаются позиционные бои.

Такие же позиционные бои продолжаются и в районе Авдеевки, на южных окраинах Нью-Йорка. Здесь никаких продвижений нет. Они отсутствуют и на трассе Изюм — Славянск. Бои продолжаются у Долины, Краснополья и Мазановки, Сидорова, Прижба и Татьяновки. Все, видимо, ожидают окончания боев за Лисичанск.

Налет на Змеиный

Под Угледаром противнику удалось после недели боев занять Павловку и выйти на северные окраины Егоровки. Но на этом их успехи завершились, и здесь продолжаются наиболее интенсивные бои по всей протяженности запорожской линией фронта. Над Днепропетровской областью в воздушном бою был сбит украинский Ми-29.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в ночь на 26 июня Вооруженные силы Украины предприняли очередной огневой налет на остров Змеиный. В результате был сбит один Су-25, перехвачена дюжина ракет и получила повреждения после прямого попадания буровая платформа «Таврида». Ракета противника пробила вертолетную площадку. По некоторым данным, пострадало три человека.

На севере Харьковской области, равно как и в Николаеве, на правобережье Днепра, идут артиллерийско-ракетные дуэли, никаких продвижений в ту или другую сторону нет.

Ракеты «Точка-У»

Продолжаются террористические акты в Новой Каховке Херсонской области. Взорван автомобиль начальника отдела образования, культуры и спорта города Ирины Махневой. Сама она не пострадала, так как не успела сесть в машину.

Обращает на себя внимание еще один факт — только за неделю и только в Херсонской области было перехвачено 14 ракет «Точка-У». Трудно сказать, сколько ракет было у Вооруженных сил Украины к началу проведения спецоперации. Иностранные специалисты говорят о 500 штуках, но в таком случае они давно должны были закончиться.

Тем не менее, постоянные пуски ракет по городской застройке Херсона, Донецка и других городов продолжаются.