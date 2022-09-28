Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе | 360°

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Viber Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе Военный аналитик Онуфриенко: ВС РФ в Донбассе нужно переходить от обороны к нападению

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Особенных перемен во фронтовой обстановке в Донбассе нет: российские войска медленно «прогрызают» оборону противника. Это положение не изменится до тех пор, пока ВС РФ от обороны не перейдут к нападению, заявил «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Основное внимание приковано к Харьковской области. После вывода наших войск с севера и отвода войск на востоке наступление хунты резко замедлилось, а вот ожесточенность боев только выросла, причем многократно.

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Ожидаемая попытка отрезать наши войска в Красном Лимане, которые вооруженные силы хунты уже неделю не могут взять. Положение тяжелое, потому что наши войска пытаются зажать, вынудив отойти во избежание окружений.

РИА «Новости»

В районе Херсона без перемен

В районе Херсона неделю без перемен. Постепенно на нет сошли попытки противника прорваться не то что к Херсону, а хотя бы к Днепру, чего не скажешь о братской могиле в Сухом Ставке и окрестностях, куда [ВСУ] продолжают перебрасывать могилизированных. Их упокоением занимается наша бомбардировочная авиация, ежесуточно прибавляя несколько сот новых жертв херсонской авантюры киевского режима.

По последним данным, вооруженные силы хунты удерживают здесь позиции лишь в Андреевке и Белогоровке.

На Углегорском направлении продолжают ожидать наступления ВСУ, хотя в целом Запорожский фронт достаточно спокоен. Это объясняется тем, что противник перебрасывает подкрепление именно на Харьковское направление для того, чтобы развить наступление. Ну и в Донбасс — для того, чтобы купировать наше продвижение.

Позиционные бои в Донбассе

В целом в Донбассе без перемен. Наши медленно прогрызают оборону противника. И если рассматривать ситуацию в целом, то положение наших войск очень тяжелое. Они находятся в оборонительных боях. Но в Донбассе эти бои можно назвать скорее позиционными, чем наступлением. Продвижение составляет иногда несколько сот метров за неделю на одном из направлений. И это положение не изменится до тех пор, пока мы от обороны не перейдем к нападению. Как показывает опыт СВО, оборона в данном случае носит смертельный характер, означая поражение.

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