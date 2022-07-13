Михаил Онуфриенко: Россия перемалывает «оркестрантов Вагнера» по всей Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попал в базу украинского сайта «Миротворец», сообщил «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он рассказал, что для полного комплекта в список необходимо внести президента Владимира Зеленского. По словам специалиста, сейчас союзные силы продолжают наступление, перемалывая вооруженные силы противника и отлавливая диверсионно-разведывательные группы.

Далее — прямая речь эксперта.

Вооруженные силы противника уже не помышляют ни о переправах на левый берег Северского Донца, ни о контрнаступлении, а наши войска продолжают планомерно перемалывать вооруженные силы противника и отлавливать диверсионно-разведывательные группы. Наибольший успех за последние сутки заключается в том, что была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа 241-й бригады теробороны: пять боевиков было убито, 10 взято в плен.

Войска приступят к обработке Славянска

На славянско-изюмском направлении наше министерство обороны о происходящем молчит, скромно и традиционно не сообщая о том, что происходит, говорят только по факту о взятых населенных пунктах, коих там сейчас нет. Зато и Ми-6, играющая в «капитана Очевидность», и Генштаб вооруженных сил хунты сообщают о том, что идут активные боевые действия в районе Долины, Краснополья, Звановки. То есть речь идет о том, что одновременно с чисткой вот этого лесного массива, в котором находятся Сидорово и Богородичное, которые были взяты ранее, идет перемалывание тех вооруженных сил, которые зацепились на трассе за Долиною на Краснополье.

Ну и, очевидно, в ближайшие дни их судьба будет решена, а наши войска приступят непосредственно уже к обработке Славянска Михаил Онуфриенко военный аналитик.

Кстати, New York Times сообщает, что в Славянске уже уничтожен склад боеприпасов. Ну, видимо, готовят читателей к тому, что этот город будет взят точно так же, как Северодонецк и Лисичанск.

Основные боевые действия разворачиваются на другом фасе обороны этих городов-фортов, расположенных на линии Северск - Соледар - Бахмут. Идут бои за Серебрянку (это на правом берегу Северского Донца), идут бои за Спорное и Ивано-Дарьевку — это населенные пункты, которые расположены чуть юго-восточнее Северска и, взяв их, открывается путь на Звановку. Взяв Звановку, Северск отрежут от Соледара.

В Соледаре тоже дела у противника обстоят не лучшим образом, потому что уже идут бои на западных окраинах этого города. Михаил Онуфриенко военный аналитик.

Что касается Бахмута, то там ситуация пока без перемен: «оркестранты Вагнера» находятся в двух километрах от западных окраин Бахмута, который и Артемовск, и с юга тоже подпирают наши вооруженные силы, но здесь они находятся дальше — на расстоянии 10-15 километров и пытаются взять под контроль трассу, идущую на юг.

При это надо учесть, что немного южнее, у Светлодарска продолжаются бои за Углегорскую ТЭС. Противник цепляется за ТЭС, наши стараются ее не уничтожить. Ну, судя по всему, и она, и противник будут уничтожены вместе.

Уничтожить укрепрайон ВСУ

Еще южнее — без перемен. То есть ни в Авдеевке, ни в Песках, ни в Марьинке никакого продвижения нет и не будет, пока этот украинский укрепрайон не будет уничтожен и, скорее всего, это будет сделано силами Запорожского фронта, на котором противник постоянно пытается не наступать уже (на этом он, видимо, поставил крест), а небольшими группами (до роты включительно) при поддержке четырех единиц бронетехники прощупывать слабые места нашей обороны.

Результаты каждый раз одинаковые — потеряв одну-две коробки (10-20 человек личного состава), противник откатывается на прежние позиции Михаил Онуфриенко военный аналитик.

Что касается причерноморского направления, то после того, как распространили информацию об отдаче приказа Зеленским тому же самому Залужному, который на «Миротворце», начать решительное наступление на Херсон и «освободить» здесь все, что можно, включая Крым, никаких продвижений не было. Правда, Генштаб ВСУ сообщил несколько дней назад о том, что взята Ивановка (это самая северная окраина Херсонской области, село находится в «серой зоне»), все последующие дни — гробовая тишина, так как сил и средств для контрнаступления безусловно у противника нет.

Змеиный не возьмут

Как нет и желания взять под контроль остров Змеиный. После того, как там водрузили флажок, радостно отрапортовали, и на этом все закончилось.

Собственно говоря, никто там высаживаться не будет, добровольцев нет Михаил Онуфриенко военный аналитик.

Сейчас, видимо, в Киеве решают, что делать с городами-фортами, потому что вот это кольцо Северск — Соледар — Бахмут — Дружковка — Константиновка — Славянск и Краматорск находятся в очень незавидном положении, потому что сейчас судьба Соледара решается, судьба Северска решается, и после этого станет понятно, что никакого кольца городов-фортов нет. Придется оборонять Бахмут отдельно, Славянск и Краматорск отдельно. Какое решение примут в Киеве — скорее всего, очевидное: бороться за каждый город до тех пор, пока будет можно, и в последний момент отходить в близлежащий город, продолжая там судьбу северодонецкой и лисичанской группировки. Как будут развиваться события на самом деле, мы увидим, гадать не будем.