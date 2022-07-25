Михаил Онуфриенко: реальные потери ВСУ выше официальных данных

ВСУ пытаются держать удар в ДНР, однако терпят разгром и поражение. При этом власти Украины по-прежнему искажают действия России. Однако это не становится препятствием для союзных сил. Об основных событиях за последние сутки рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

После серии ракетных атак с использованием РСЗО HIMARS по мосту в Херсоне и Каховской ГЭС противник нанес очередной удар по мосту в Дарьевке. Вражеские попытки затруднить снабжение наших войск на правом берегу Днепра не прекращаются. Также продолжаются контратаки на севере Херсонской области.

Отступление врага в ДНР

После неудачи с наступлением в Потемкино и Высокополье противник пытается переправиться в районе Белогорки и Давыдова брода. Там силы врага потерпели полный разгром.

Мэр Горловки сообщил, что территория Углегорской ТЭС блокирована, но пока не зачищена полностью от националистов. При этом половина населенного пункта Новолуганское находится под контролем Народной Милиции ДНР.

Источник фото: телеканал «360»

ВСУ отходит от Семигорья. Если они до утра не покинут Новолуганское, то у них есть риск попасть в очередное окружение. Однако информации об полном отходе противника из этого населенного пункта пока еще нет. При этом есть видео, подтверждающее нахождение НМ ДНР в Новолуганском.

За прошедшие сутки оркестранты Вагнера заняли высоты западнее Покровского и ведут бои за освобождение северных окраин этого населенного пункта. Также идут бои на Бахмутовском направлении, это южная окраина Соледара. При этом для ВСУ перерезана и дорога из Серебрянки на Северск. Также идут бои за Яковлевку.

Источник фото: РИА «Новости»

Фактически, наши вооруженные силы продолжают охват всех этих городов. Они пытаются взять их в клещи, но при этом избегают штурма самих населенных пунктов.

Также власти Украины попытались преподнести удар по порту Одессы со стороны ВС России как обстрел зернохранилища. Однако после того, как появилось видео горящего судна и десанта штурмового катера, противнику пришлось признать очевидное: что удар был точен, и нанесен по военному судну Украины.

ВСУ лишаются техники и наемников

Сейчас появляется все больше и больше фотографий убитых на Донбассе наемников. В том числе уничтожен и поляк — в прошлом боец Панама. Убит командир 28-мой бригады полковник Гуляев и многие другие, а 131 разведбат разместил очередной «плач Ярославны», на этот раз по шестому батальону, который отказался воевать под Авдеевкой.

Источник фото: РИА «Новости»

Также ВСУ несут потери в технике. За время спецоперации уничтожено 1750 единиц вражеской бронетехники. Причем это только подтвержденные данные. А есть бронетехника, которую поразили в глубоком тылу противника, и которую невозможно «зарегистрировать» как потерю. Реальные потери врага в разы больше. При этом максимальный призывной возраст хотят поднять уже до 70 лет. Это говорит о том, что киевский режим все больше напоминает гитлеровскую Германию где-то в начале 1945 года.

Провал украинской разведки

На аэродроме в Канатово ракетным ударом уничтожены как минимум два военных Су-27. Это как раз тот транспортный узел, на который пытались угнать наш самолет. Ранее разведка Украины предложила якобы согласившимся на сотрудничество российским летчикам два миллиона долларов и европейское гражданство всем членам семей за угон самолета.

Сторонников киевского режима уже задержали, они дают признательные показания с ценной информацией.

Украина будет свободной

Напоследок поделюсь важным заявлением, которое сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно ему, Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютного антинародного и антиисторического режима.

Источник фото: РИА «Новости»

Важность этого заявления в том, что впервые из уст высокопоставленного чиновника РФ прозвучало нечто более конкретное, чем денацификация, демилитаризация, ликвидация киевского режима. Причем не конкретного человека, а именно режима.