Эксклюзив 09 ноября 2022, 22:39 Михаил Онуфриенко: положение сил ВСУ ухудшается между Артемовском и Соледаром Военный аналитик Онуфриенко спрогнозировал ухудшение положения ВСУ в Соледаре и Артемовске РИА «Новости»

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Генштаб ВСУ считает, что после взятия Опытного начнется штурм Артемовска. При этом положение противника в городе продолжает ухудшаться. Об этом военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360», обобщив последние события спецоперации.

Далее — его прямая речь.

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Положение ВСУ ухудшается

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В Горловке готовятся к продвижению в сторону Торецка. Еще севернее, в районе Артемовска, идут бои. При этом в генштабе ВСУ уверены, что после взятия Опытного начнется штурм Артемовска. Положение противника в городе продолжает ухудшаться.

Еще один населенный пункт — Бахмутское, это южная часть Соледара — сейчас полностью зачищен. Войска соединились с нашим казаками, которые контролируют завод в Соледаре. Это позволяет продвигаться в самом Соледаре, не опасаясь атак противника.

Кроме того, «оркестранты» «Вагнера» заняли нижнюю часть Белогоровки, бои за этот населенный пункт шли не один месяц. Еще одна Белогоровка, которая расположена на правом берегу, восточнее Серебрянки, сейчас атакуется Народной милицией ДНР.

Наносятся беспощадные удары

На левом берегу Северодонецка, там, где начинается территория ЛНР, от Красного Лимана и вплоть до границ с Белгородской областью наблюдаются вражеские атаки. Противник атакует малыми силами, технически прощупывая российскую оборону.

На других участках фронта в районе Запорожской атомной станции готовятся к очередному десанту противника. Это происходит регулярно, ведь уже было предпринято не менее 15 попыток десанта — и все неудачные. Поэтому захват Запорожской атомной станции нереален.Также продолжаются обстрелы Белгородской области и приграничных районов.

Бои продолжаются

Точно также продолжаются бои в районе Опытного, Водяного и на окраинах Первомайского. Сообщается, что полностью зачищена территория на западе, рядом с аэропортом Донецка. О его полной зачистке сообщалось еще более месяца назад, но сейчас пришла подтверждающая информация.

Еще севернее, в районе Авдеевки, продолжается продавливание противника. Там есть наступления, но очень незначительные. Поэтому говорить о подвижках не приходится, поселок Нью-Йорк тоже не взят.