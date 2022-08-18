Михаил Онуфриенко: очередной «плач Ярославны» доносится от ВСУ

Российские военные продолжают продвигаться и освобождать населенные пункты в ходе спецоперации на Украине. В Харьковской области за последние дни ВС РФ освободили Уды и Одноробовку, тем самым отодвинув линию фронта от границы с Россией и продвинувшись слегка на запад в сторону Сумской области. Об этом «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Противник опасается наступления

Днем 14 августа бойцы частной военной компании «Вагнер» заняли населенный пункт Вершину и завязали бои за Зайцево. Это населенный пункт, расположенный к югу от Артемовска, который пока еще Бахмут. В самом городе вооруженные силы хунты взрывают мосты: позавчера был взорван автомобильный мост через реку Бахмутка на севере города, вчера — железнодорожный.

Источник фото: телеканал «360»

Противник явно опасается наступления на город со стороны Соледара. В самом Соледаре бойцы шестого казачьего полка ведут уличные бои к северу от завода Knauf, но, к сожалению, конкретные места, улицы и дома уточнять невозможно, потому что бои в городе носят хаотичный характер. И при этом очевидно, что штурм Артемовска не начнется до тех пор, пока не падет Зайцево и Опытное на юге города. И тоже самое Бахмутское на северо-востоке Соледара, за которое сейчас тоже продолжаются бои.

Продвижение российских военных

В Харьковской области за последние дни наши Вооруженные силы освободили населенный пункт Уды и Одноробовка, тем самым отодвинув линию фронта от границы с Россией и продвинувшись слегка на запад в сторону Сумской области.

Источник фото: телеканал «360»

На правом берегу Северского Донца бои тоже принесли результат, нашим Вооруженным силам удалось отбить населенный пункт Богородичное, который расположен на правом берегу возле Святогорской Лавры. Но бои за Мазановку, которую противник занял несколько раньше, продолжаются.

В Марьинке, после занятия террикона шахты Щуровская, бои переместились на западную часть поселка. Поселок превращен в укрепрайон еще летом 2015 года, он полностью находится в железобетонных укреплениях: штурм остатков этого поселка, находящегося под контролем еще Хунты, достаточно медленно идет.

Точно таким же укрепрайоном являлись и Пески, после освобождения которых начались ожесточенные бои уже на Донецкой кольцевой автодороге, за которой находятся Первомайск, Водино и Опытное. После занятия уже этих населенных пунктов появится возможность окружить Авдеевку и с юга.

Вооруженные силы России продвинулись и на Угледарском направлении. Сейчас идут бои в районе Павловки, Пречистовки и Шевченко. Наступление идет со стороны населенного пункта Никольское. Удалось занять ряд позиций противника под Великой Новоселкой между совхозом «Октябрь» — это Благодатное, — и Новодонецким.

Источник фото: телеканал «360»

Есть сообщения, пока не подтвержденные, и о выходе на трассе от Угледара к Марьинке, что существенно затруднит снабжение остающейся в Марьинке группировки противника. Но надо подождать подтверждения.

«Плач Ярославны» в ВСУ

И очередной «плач Ярославны» на этот раз где-то из этого же района донесся из уст первой роты 69 батальона. Обычные жалобы: преступные приказы, плохое командование, связи нет, карт нет, оружия нет.

Ну, честно говоря, лучше бы они сдались, потому что сейчас киевским режимом принято постановление, разрешающее командирам частей подписывать и заверять завещания подчиненных. Как вы понимаете, подчиненные уже понимают, к чему это приведет.