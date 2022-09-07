Михаил Онуфриенко назвал ошибкой ВСУ переброску сил на Шевченково | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Михаил Онуфриенко назвал ошибкой ВСУ переброску сил на Шевченково Военный аналитик Онуфриенко: ВС России ждут оборонительные бои под Балаклеей

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В Харьковской области идут тяжелые бои, рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, противник углубился в линию обороны союзных сил на 20 километров. Это самый большой успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время спецоперации. Эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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После начала контрнаступления в Харьковской области появилась масса де-факто панических сообщений, в том числе в так называемых патриотических каналах. Например, одна цитата: «Волчанск, Купянск, Изюм в настоящий момент отражают наступление ВСУ». Они даже карты прилагают к этому, что является полной брехней, то есть дезинформация чистой воды. Всего лишь из желания крикнуть первыми, привлекая к себе зрителя.

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РИА «Новости»

Главная ошибка ВСУ и бои под Балаклеей

Да, под Балаклеей идут тяжелые бои. У вооруженных сил хунты это самый значительный успех с 24 февраля. Пока подтверждается, что здесь в бой брошены минимум две бригады, общая же численность задействованных войск оценивается до девяти тысяч штыков.

Передовые отряды углубились в нашу оборону более чем на 20 километров. Наступая от Пришиба, они в обход Яковенково, сначала в Волоховом Яру, в котором наши боролись в окружении, пошли на Шевченково, не пытаясь взять с ходу саму Балаклею. Здесь сбили наш Су-25, пилота эвакуировали.

ВСУ только что выложили видео с плененным подполковником Вооруженных сил России и, судя по всему, его водителем. Возможно, их взяли в плен в первые часы контрнаступления, когда произошел прорыв.

Вербовка пала в первые же часы боев, наши отошли в Балаклею. Идут бои за Яковенково. Волохов Яр, по последним данным, занят противником, на северных окраинах Балаклеи, впрочем, он остановился — его остановили самарские и башкирские СОБРы.

Но основные силы противник бросил по трассе на север, на Шевченково. По последним данным, под Шевченковом [противника] тоже остановили. Скорее всего, это и есть самая большая ошибка Генштаба хунты, но увидим мы это, дай бог, к концу недели. Пока же нам предстоят тяжелые оборонительные бои на этом направлении.

К тому же следует ожидать контрнаступления противника от Славянска по трассе на Изюм, имеющего конечной целью очистку от наших войск Шервудского леса, занятие Богородичнего и выход к Святогорску.

РИА «Новости»

Освобождение Времевки и Новополя

Что касается других направлений, то там противник не имел успеха. После занятия Высокополья продвижения вооруженных сил хунты нет. Есть потери. Интенсивность боев падает, у противника заканчиваются резервы на этом направлении. За последние сутки был сбит Су-25 и МиГ-29, уничтожено более 150 вояк, четыре танка, шесть БМП, пять других бронемашин и два джихадмобиля.

На Угледарском направлении наши взяли первую линию обороны в районе Павловки. Севернее Угледара, под Великой Новоселкой, освободили поселок Времевка, а еще западнее — Новополь. «Оркестранты Вагнера» полностью освободили Кодему, а это открывает путь на север, к Артемовску. Сначала придется взять Зайцево, которое теперь можно атаковать с двух сторон, после чего наступит очередь Артемовска, который пока еще Бахмут, и он тоже будет атакован как с северо-востока и востока, так и с юга, находясь в полукольце.

ВС России медленно, но идут вперед

Вокруг Северска наши тоже постепенно берут один укрепрайон за другим, продвижение очень медленное, иногда сотня-другая метров в сутки. Тем не менее это тоже продвижение вперед.

На севере Харьковской области наши войска медленно наступают на Перемогу и Верхний Салтов, вынуждая противника отказаться от контрнаступлений на Уды и Борщевую, сковывая те резервы, которые теоретически могли бы быть переброшены из Харькова в район Балаклеи. В целом же ожидать мощного наступления наших войск в ближайшие дни не стоит. Нас ждут пока еще упорные оборонительные бои под Балаклеей, уничтожение прорвавшихся вояк хунты и здесь, и в бойне за Херсон.

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