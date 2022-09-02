Эксклюзив 02 сентября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Михаил Онуфриенко: наступление на Херсон обернулось разгромом ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: прорыв ВСУ в Херсонском направлении обернулся разгромом

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Всего несколько дней понадобилось украинским войскам, чтобы потерпеть серьезное поражение во время так называемого наступления на Херсон. ВСУ все равно пытаются провести контратаку и снова бросаются в бой, теряя все больше и больше военных. Об основных событиях специальной военной операции рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Британская разведка изволила сообщить об учениях «Восток — 2022». Цитата: «Россия публично заявляла, что в учениях примут участие 50 тысяч военнослужащих. Однако маловероятно, что будет задействовано более 15 тысяч личного состава». Конец цитаты.

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В данном случае неважно, сколько — 15 или 50 тысяч. Суть в том, что Россия может себе позволить проводить учения одновременно со специальной военной операцией, чего не может себе позволить киевский режим.

Другое дело: лучше было, чтобы эти 15 или 50, сколько бы там ни было, тысяч человек, участвовали в специальной военной операции, а не в учениях. Хотя бы на том же криворожско-херсонском направлении.

Провал «битвы за Херсон»

В так называемой «битве за Херсон» за четверо суток наибольшего успеха противник добился, наступая через Сухой Ставок на Брускинское. Но это же стало их самым большим разгромом.

Интенсивность боев сейчас упала в разы, но попытки удержать села на левом берегу Ингульца вооруженные силы хунты не оставляют. Мало того, сейчас они пытаются развивать наступление в районе Костромки.

РИА «Новости»

В районе Высокополья успехов у противника нет. Их выдавили с окраин этого населенного пункта также, как и с южных окраин Ольгино.

Но попытки контратаковать они не прекращают и продолжают бросать все новые и новые силы.

На остальных участках фронта бои носят более или менее позиционный характер, хотя все может измениться в любой момент.

В утренней сводке Генштаба хунты продолжалось молчание об успехах «битвы за Херсон».

Более того, теперь оказывается, что Вооруженные силы России атакуют Потемкино, которое изначально находилось под контролем ВСУ. Это поселок недалеко от Высокополья.

«Деморализованные» боевики и забытая Кодема

На других участках, протянувшихся более чем на две тысячи километров фронта, противник тоже пытался контратаковать, хотя и меньшими силами.

В Харьковской области потери в результате неудачного наступления под Русской Лозовой составили около полусотни вояк и несколько единиц бронетехники

Вчера же вооруженные силы хунты атаковали наши позиции на Запорожском фронте в направлении Копаня. В итоге 30 вояк на четырех танках и трех БМП отправились к Бандере.

«360»

Это фото 2 сентября, сделанное в Харькове. Точнее, на кладбище № 18. Как вы видите — ряды флагов над свежими могилами.

В Закарпатье сегодня и вовсе официальный траур по погибшей 128-й бригаде, напрочь разгромленной как раз в «битве за Херсон».

Продолжаются бои и в ДНР. Несколько взводов 66-й бригады дезертировали с позиции возле Красногоровки. Есть подтверждающее видео, на котором звучат потрясающие слова одного из сбежавших, обращенные к офицеру. Дословно: «Я деморализован. Мне потребна консультация специалиста». Как объяснение, почему их нельзя отправлять обратно на фронт

Генштаб хунты перестал упоминать в своих сводках Кодему. Это верный признак того, что скоро населенный пункт будет полностью освобожден от вооруженных сил хунты. Там сейчас «оркестранты» Вагнера защищают западные и северные окраины поселка.

Неизбежные грабли на пути Киева

В целом можно констатировать, что за полгода боевых действий киевский режим всего три раза по собственной инициативе предпринимал какие-то значимые операции. Это попытка освобождения острова Змеиный, «битва за Херсон», которую мы рассмотрели и до окончания которой далеко, и вчерашняя авантюра под Запорожской атомной электростанцией.

Из всего этого можно сделать только один вывод как о квалификации западных кураторов, так и киевских исполнителей.

Если где-то на их пути встречаются грабли, они на них обязательно наступят. Пожелаем им успеха в этом богоугодном деле.

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