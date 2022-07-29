Михаил Онуфриенко: киевский режим запустил информационную волну

Союзные войска на Донбассе продолжают разгром армии Украины, однако киевский режим пытается с помощью провокаций и дезинформации делать хорошую мину при плохой игре. Дела у ВСУ обстоят неважно, поэтому власти Украины отвлекают внимание от реального положения дел. Политолог и военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360», как обстоят дела на линии фронта.

Далее — его прямая речь.

Украина сдала Вершину

Генеральный штаб вооруженных сил хунты сообщил о продвижении союзных сил в селе Вершина. Учитывая, что утром половина населенного пункта уже была под нашим контролем, косвенно таким образом генштаб подтвердил отступление своих вояк из села.

Пришли первые фото и видео доказательства из освобожденного Новолуганского. А с месяц назад янки писали как раз о том, что именно Вершина и Новолуганское — это ключ к Бахмуту, который скоро станет Артемовском.

На южных, юго-восточных окраинах Артемовска под киевским режимом сейчас остаются четыре населенных пункта. И продолжаются бои, в том числе и за Стряповку — сейчас она разделена на две части. Союзные силы штурмуют и Бахмутское на юго-западе Соледара. Всего же на территории ЛНР освобождено за время спецоперации 258 населенных пунктов.

Пыль в глаза

Киевский режим начал информационную волну об угрозе наземного вторжения России в Черниговской области со стороны Белоруссии и на юге от Херсона, Кривой Рог, Николаев. Трудно сказать, чем это вызвано — вполне возможно, желанием отвлечь внимание людей от происходящего на Донбассе, где действительно ситуация у киевских вояк достаточно плохая.

Источник фото: РИА «Новости»

И после удара по 120-й колонии в ДНР в Еленовке число погибших выросло до 53 человек, в том числе ранены 75 военнопленных и восемь сотрудников охраны. В Киеве ожидаемо заявили, что колонию обстреляла сама Россия, чтобы скрыть пытки и убийства украинских заключенных, а ВСУ соблюдают все правила ведения боевых действий. Правда, уже появились детали остатков от ракет HAIMARS, которых на вооружении у наших ВС нет.

Конвенции Украине не указ

При этом вооруженные силы киевского режима продолжают разбрасывать кругом мины-«лепестки» ПФМ-1, которые запрещены всеми мысленными и немыслимыми конвенциями. На этот раз их разбросали по Донецку, в том же самом Новолуганском и вообще начали массовое их применение. Изначально их применяли в Харьковской области.

«Небесная сотня» все пополняется иноземными боевиками. Это неизбежно, их будет еще больше. При этом продолжаются и поставки военной техники. На этот раз из Македонии поставили шесть танков М-84 из 31 имеющегося в арсенале республики. Вообще на территории бывшей Югославии находятся несколько сот таких танков на хранении или в боевом строю. По сути, это является югославской репликой танка Т-72 еще советской разработки.

Получают подкрепление наши войска. С «Уралвагонзавода» отгрузили очередную партию разведмашин командирских БРМ-1К. Поступает и другая техника.

Злые русские «украли» лампочки

Новости из-за океана очень интересные. В США начали прятать в магазинах продукты, потому что из-за антироссийских санкций и инфляции американцы стали больше воровать. Как пишет The Washington Post, преступность в больших городах выросла на 40% за это время. В магазинах убирают товар с полок, за ним нужно обращаться к консультанту.

Источник фото: телеканал «360»

А эти фото из Шеффилда, некогда великой Британии. Теперь там исчезли лампочки. Приславший фото пишет: «Британцы — еще те алчные скоты, они скупают эти лампочки, чтобы продавать их на eBay втридорога». В магазинах цены в связи с этим возросли, если раньше упаковка лампочек Philips стоила четыре фунта, то теперь ее перепродают по 15.

Но лучше всего об этом сказал мэр Нью-Йорка. Цитата: «Мы находимся в таком финансовом кризисе, какого вы себе и представить не можете. Уолл Стрит рушится, мы находимся в рецессии».

Рецессия и этот кризис, пропажа продуктов происходят не только в Соединенных Штатах, но и той же Польше, в других странах, в Евросоюзе в целом. В Польше исчез сахар из магазинов. Тоже находится объяснение, что идет на самом деле сезон варенья, но почему-то в прошлом году ничего не исчезало.

Во всем виноваты злые русские во главе с Путиным.