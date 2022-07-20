Украине, чтобы не лишиться поддержки Запада, необходимо наступление. Стратегию Генштаб разрабатывал при содействии американцев, а самым удобным для этого является херсонское направление. О том, как развиваются события по всей линии фронта, «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Ожесточенность боев

Уже очевидно, что за последнее время интенсивность боевых действий резко возросла. И дело не в освобожденных или занятых населенных пунктах, а в том, что количество ракетно-артиллерийских ударов все время нарастает. В основном — на линии соприкосновения.

За последние сутки Генштаб хунты был вынужден признать потерю контроля над последним населенным пунктом к востоку от Бахмута — Покровское. Правда, только над южной частью. Но мы же знаем, как сообщают в Киеве о подобных вещах. Полностью освобожденные населенные пункты они просто перестают упоминать, как и не упоминают те же самые Клиновое и Новую Каменку, расположенные к югу и северу от Покровского.

Источник фото: РИА «Новости»

Народная милиция ДНР заявила о взятии Берестового. Но с места солдаты сообщают о том, что Берестовое практически полностью уничтожено. И закрепиться в населенном пункте наши войска не могут, потому что подвергаются колоссальному по интенсивности артиллерийскому обстрелу.

Ожесточенность боев свидетельствует о том, что над Покровским сбили штурмовой вертолет Ми-24, в Николаевской области — МиГ-29, в ДНР у Доброполья ВКС России уничтожили штурмовик Су-25.

Сражения за города-форты

Бои идут по всей линии — Соледар, Северск, Бахмут. При этом из Бахмута в Винницу вывезли спецтехнику, включая пожарные машины. А из Славянска вывозят троллейбусы. Пока что все свидетельствует о том, что основные бои <…> будут все-таки не за Северск, не за Соледар и даже не за Бахмут. А именно за те города-форты, которые имеют значительно большее значение в общественном сознании — Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк.

Эту линию обороны Киев будет держать из последних сил. В том числе и потому, что им нужны не только поражения и сдачи городов, но и хоть какая-то победа

На Запорожском фронте западнее Угледара наши войска освободили населенный пункт Старомайорское.

Слухи в «ставке Гитлера»

Что касается ожидаемого наступления противника, о котором все говорят и которое так нужно Киеву, чтобы не лишиться поддержки Запада. В «ставке Гитлера» ходят упорные слухи, что, цитирую: «Генеральный штаб совместно с Пентагоном разработал стратегию по контрнаступлению на Херсон. Для реализации этой стратегии необходимо уничтожить два моста через Днепр — в Херсоне и на Каховской ГЭС. Самая большая сложность — с Каховской ГЭС. Но для точных ударов передали современные ракеты из США для РСЗО HIMARS с сильными боевыми зарядами, которые смогут уничтожить дорожное и железнодорожное покрытие, не повредив саму плотину. Обрезав водоснабжение российских войск, мы начнем массированное контрнаступление».

Источник фото: РИА «Новости»

Косвенно это подтверждается как обстрелами Каховки и моста в Херсоне, так и тем, что гауляйтер Ким — николаевский губернатор — объявил, что в ближайшее время будут проведены массовые облавы, город закроют, будут выявлять и хватать коллаборантов и предателей. За каждую фамилию губернатор платит 100 долларов. Желающих «слить» соседей или людей, которые неугодны, будет предостаточно.

Как будут развиваться события мы узнаем в ближайшее время. Но думаю, что в течение месяца вооруженные силы противника предпримут наступление именно на херсонском направлении. Потому что на запорожском они пытаются последние месяцы безрезультатно, в Донбассе мы видим обратную реакцию — наши наступают.

В Харьковской области проводить наступление нецелесообразно. Во-первых, потому, что они уже пробовали и тоже не получилось. Во-вторых, потому что снабжение нашей группировки в Харьковской области легко производить — буквально в нескольких километрах российская граница. Представляется, что херсонское направление для Киева наиболее удобно.