ВСУ атакуют мосты в ДНР и Херсоне, но не добиваются особых результатов. Также раз за разом терпит крах контратака украинской армии. При этом генштаб страны продолжает хвастаться «успехами», которых нет. Об основных событиях за последние сутки «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Провал атаки на мосты

Как ожидалось, противник не оставляет попыток затруднить снабжение подразделения наших войск на правом берегу Днепра. После удара по мосту в Дарьевке, который, в общем-то, не удался, снова был нанесен удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по мосту прекращено. При этом в Киеве печалятся, что мост не разрушен. Они объясняют необходимость его разрушения подготовкой к контрнаступлению.

Источник фото: РИА «Новости»

Это заявление показалось мне довольно интересным. Почему же контрнаступление ВСУ до сих пор не происходит? А потому, что, на самом деле, это не единственный мост в регионе. Есть еще и железнодорожный, по которому тоже был нанесен удар. Этот мост пережил прилет двух ракет, но не прекратил работу. Кроме того, силами России быстро возводятся понтонные переправы. У украинской стороны подобные попытки проваливаются.

ВСУ по многим направлениям терпят неудачи. При этом в своих сводках они рассказывают об успехах

Однако они почему-то не упоминают, к примеру, Углегорскую ТЭС, которая перешла под контроль союзных сил.

Источник фото: РИА «Новости»

Зная, как преподносит новости генштаб противника, можно говорить о полном освобождении этой станции. Кроме того, этот факт подтвержден видеоматериалами от НМ ДНР. Также ведомство поделилось кадрами вхождения республиканских сил в Новолуганск.

Противник отступает

Личный состав Народной милиции ДНР сейчас ведет бои за последние пятиэтажки, которые еще удерживает противник на окраине села.

Очевидно, что следующие боевые действия развернутся уже в Кадене. Потому что потеря этого населенного пункта означает, что наши вооруженные силы начнут атаковать Бахмут.

Источник фото: РИА «Новости»

Что касается Покровского, то тут у противника были попытки контрнаступления. Но они окончились неудачей. И сейчас в Бархатовской продолжаются боевые действия. Их ведет шестой казачий полк ДНР.

На фоне потери Углегорская ТЭС очень забавно звучит заявление украинских властей о готовности заместить Евросоюзу до шести миллиардов кубометров российского газа.

Но это не позволит сделать энергетический потенциал страны.

Украина собралась помочь Евросоюзу

Дело в том, что к началу отопительного сезона Запорожская атомная станция перестанет снабжать Украину электроэнергией. А это крупнейшая в Европе АЭС. И здесь возникает вопрос: действительно это не столь критично? Либо электроэнергия уже остаткам киевского режима не нужна или ее просто с избытком.

Источник фото: РИА «Новости»

Что касается готовности помочь Евросоюзу, то на этом фоне появились сообщения испанских телевизионщиков.