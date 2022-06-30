Запад поставляет на Украину все более тяжелое вооружение, но не новинки. По неизвестной причине российские войска не спешат бомбить вагоны с техникой, которую передают украинцам союзники. Политолог Михаил Онуфриенко уверен, что России нужно поторопиться с СВО — за год-другой военно-промышленные комплексы стран НАТО будут впереди.

Далее — прямая речь политолога.

США не хочет победы Украины

Украине существенно помогли поставки западного вооружения. В числе прочего 232 польских танка, сотни единиц другой бронетехники, в основном легкой, стали, безусловно, серьезным пополнением. Что бы мы ни говорили, сколько бы ни рассказывали об уничтожении техники на складах, все уничтожить невозможно. Больше или меньше, но она доходит до фронта, наносит ущерб. И эта техника становится все более тяжелой.

Неоднократно речь шла о том, что США, которые играют первую скрипку, ставят перед собой задачу затянуть конфликт как можно дольше. По принципу: наш боец победить не способен, но он должен продержаться 15 раундов, если продержится 30 — вообще будет хорошо. Для этого нужен допинг в виде оружия.

Не помогают ПТРК и ПЗРК, с которых начинали поставки? Дадим контрбатарейные радары. Не хватает их? Давайте дадим гаубицы, танки — что угодно. Самолеты? Дадут самолеты! Та же самая Словакия рано или поздно передаст свой авиапарк из 12 самолетов МиГ-29. Тот факт, что сегодня еще летает что-то в вооруженных силах противника, свидетельствует о том, что ремонт авиапарка, который раньше не летал на Украине, проводится силами западных союзников.

Те же самые разрекламированные американские РСЗО ничем не лучше наших «Смерчей». Но это значительно более тяжелое оружие, с которого начались западные поставки. Сегодня даются ракеты низкого класса и небольшой дальности, завтра дадут большой. Это вопрос времени. Чем хуже будут обстоять дела у киевского режима, тем более тяжелое оружие будет поставляться.

Не стоит рассчитывать, что у Запада оно закончится. Военно-промышленные комплексы США, стран НАТО и Британского содружества, занимающие целые континенты, значительно больше и мощнее нашего. Их нынешние проблемы связаны только с тем, что они не рассчитывали на такой большой расход техники, который происходит на остатках Украины. Однако на следующий год они уже запланируют финансирование своего ВПК, открытие новых линий — и через год-два все изменится не в нашу пользу.

Источник фото: РИА «Новости»

Бомбардировщики России не удел

Люди, не работающие в Генштабе, советовали наносить удары по мостам, по транспортной инфраструктуре, по логистике. Это не делалось, но потом вдруг начали уничтожать тяговые железнодорожные подстанции. Потом начали наносить удары по мостам. То есть то, о чем говорили разные военные эксперты, начало реализовываться, но с отставанием.

Не знаю, чем это вызвано. Возможно, дело в том, что изначально предполагалось завершить специальную военную операцию в более короткий промежуток времени и противник не успеет начать получать оружейные поставки из-за рубежа. Поэтому не было смысла уничтожать транспортную инфраструктуру и так далее.

Сейчас стало очевидно, что операция занимает гораздо больше времени и не имеет точных конечных сроков.

Почему не уничтожаются поставки военной техники сразу на границе? Автодорожные пути атаковать нельзя — трудно понять, какие именно машины перевозят вооружение. Однако неясно, почему не атакуют железнодорожную инфраструктуру. Бомбардировочная авиация практически не задействована в СВО. Были отдельные случаи: наносились удары по «Азовстали», по Константиновке, еще по двум-трем объектам, и все.

Но у нас полки бомбардировщиков! При полном господстве в воздухе уничтожить железнодорожные пути на протяжении 10 километров — не вопрос. Если начинают ремонтировать, через два дня наносите повторный удар, уничтожая в том числе и восстановительные поезда, которых на Украине очень мало.

Ведь именно железнодорожными составами в Донбасс, под самую линию фронта, эшелонами доставлялась бронетехника. Наши удары наносились по станциям, но не по перегонам. А ведь там нет средств ПВО. Я так до сих пор и не услышал никаких внятных объяснений.

Старое оружие приносит барыши

Украина сейчас стала местом столкновения российского и западного оружия. Это скажется на рынке: если вооружение России покажет себя лучше и эффективней, его и будут покупать. Американцы сами пилят сук, на котором сидят. Они не хотят поставлять новейшее вооружение и часто поставляют не полные боекомплекты со старыми аккумуляторами.

Источник фото: РИА «Новости»

Естественно, в результате качество оружия проигрывает. Кроме того, у них сложная эксплуатация, ведь это незнакомая техника, плюс калибр, который требует только «родных» боеприпасов. А бессистемное распределение оружие в войсках приводит к тому, что по все линии фронта рассироплены там взвод, там батарея. Когда попадется разнокалиберное оружие, воевать невозможно.

С одной стороны, Запад пытается доказать, что он изо всех сил помогает Украине. А с другой стороны, так как они дают отнюдь не самое лучшее, это не срабатывает и они проигрывают. Вспомните, как еще до начала конфликта украинцам передали Hummer со сгнившей резиной. И западные страны продолжают действовать так же.

При этом деньги, которые выделяются на помощь Украине, поступают тем, кто производит и держит это оружие. Они отдают ВСУ старье по ценам новинок. Эти деньги шайка Зеленского даже не видит — они оседают в карманах военно-промышленного комплекса.

При этом финансовая помощь идет огромная: только в этом году Украине перечислили 29,5 миллиарда долларов, что больше бюджета страны.