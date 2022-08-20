Михаил Онуфриенко: договориться с Украиной можно только об ее капитуляции

Освобождение населенных пунктов в Харьковской области российскими войсками напугало бойцов ВСУ, которые бросили свои позиции. Но далеко им уйти не дали боевики нацбатальонов, устроившие массовую казнь. Военный аналитик Михаил Онуфриенко подробно рассказал «360» о ходе спецоперации и ситуации на Украине.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Расстрелы под Харьковом

После того, как наши войска в Харьковской области освободили Уды, Одноробовку и ряд населенных пунктов, расположенных между ними, бандиты из «Кракена»* показательно расстреляли около сотни солдат 58-й мотопехотной бригады, которые оставили свои позиции.



Это сообщение нашего министерства обороны. Но и сами харьковчане тоже сообщают о том, что факт расстрела имел место быть. Правда, не уточняют количество расстрелянных.

Источник фото: РИА «Новости»

На Славянском направлении после достаточно длительной позиционной борьбы наши войска освободили Богородичное, а вот Мазановку, о которой я говорил ранее, — нет. Но под ней уничтожили 250 вояк 95-й десантно-штурмовой бригады. Судя по всему, наши Вооруженные силы не изменили свою тактику и уничтожают ракетно-артиллерийскими ударами противника до тех пор, пока он самостоятельно не оставит позиции.

Освобожденный Соледар и ситуация на фронте

В Соледаре журналистам показали освобожденную школу, превращенную в опорный пункт, укрепрайон противника. В отличие от наших школ на Донбассе, которые готовятся принимать учеников 1 сентября, на территориях, контролируемых киевским режимом, обучение дистанционное. Поэтому они вовсю используют детские сады и школы в качестве опорных пунктов.

Источник фото: РИА «Новости»

Продолжаются бои в восточной части Бахмута. Там достаточных изменений на фронте не произошло. Идут бои и в Яковлевке, Кодеме и Соледаре.

В Авдеевке занята заброшенная часть ПВУ на юго-восточной окраине города, превращенная в укрепрайон ВСУ. Продолжаются бои и западнее Песок. На севере Песок ведутся бои западной оконечности взлетно-посадочной полосы, которая превращена была еще в 2014 году в мощнейший укрепрайон, и с тех пор на этом месте линия фронта не менялась. Продолжаются бои в Марьинке.

Отчет о погибших

В Херсонской области уничтожили грузинского наемника Берги Арджахадзе — это уже 18-й грузинский наемник из тех, [чьи смерти] подтверждены. Количество уничтоженных полковников, подполковников и высших офицеров хунты уже никто не считает, потому что новости о них появляются каждый день. Ну, по крайней мере, в сводках с мест, где они родились, где их хоронят и сводках Зеленского о награждении посмертно.

Источник фото: РИА «Новости»

На угледарском направлении совместными силами ВС РФ и Народной милиции ДНР сейчас идут бои за Павловку и Шевченко. Об освобождении этих населенных пунктов не сообщается. Ну и населенными пунктами их можно назвать с большой долей условности, потому что при наступлении ВСУ где-то полтора-два месяца назад эти населенные пункты были стерты с лица земли.

Всего же с начала года в ДНР погибли 2780 сотрудников силовых структур и 11 645 получили ранения. Кроме этого, погиб 841 мирный житель и получили ранения 2784 — это дает некоторое представление о потерях.

Международная обстановка

Сенат США принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». При этом Белый дом эту идею не поддержал. Соединенным Штатам не выгодно признавать РФ «спонсором терроризма» в том числе и потому, что более трети урана для своих атомных станций они получают из России.

Между тем, больше всего новостей в иностранных СМИ посвящено встрече во Львове клоуна-президента Зеленского, президента Турции и генсека ООН. Гутерриш доложил о направлении миссии по изучению обстановки обстрелянного СИЗО в Еленовке, призвал срочно договариваться о восстановлении гражданского статуса Запорожской атомной станции и о согласовании параметров миссии МАГАТЭ на АЭС.

Источник фото: РИА «Новости» «360»

При этом он почему-то ни слова не сказал о том, что киевскому режиму следовало бы прекратить обстреливать Запорожскую атомную станцию. И договариваться о визите на нее нужно с Россией, которая контролирует АЭС.

Президент Турции, у которого начался предвыборный сезон, сообщил о том, что в ближайшее время он посетит Москву, чтобы доложить Путину о результатах встречи с Зеленским. Понятно, что договариваться о зерновой сделке и о военном сотрудничестве, которое Турция продолжает и с киевским режимом поставками тех же Bayraktar.

Ночные обстрелы

Ночью снова обстреляли Энергодар. Минимум семь снарядов легли неподалеку от Запорожской АЭС.

В Белгородской области сбили беспилотник рядом со старым аэропортом в Комаровке, а после обстрелов Шебекинского района обнаружили мины-лепестки. В районе поселка Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Сам он загорелся или нет — не уточняется. Ждем подробностей.

Источник фото: РИА «Новости»

В Керчи сработала система противовоздушной обороны, на подлете к Крымскому мосту уничтожен беспилотник противника. Еще один сбили около аэродрома Бельбек под Севастополем.

Зря они это делают. Если до обстрелов Запорожской АЭС, до обстрелов Крыма и приграничных российских территорий кто-то, может, и надеялся на то, что с Киевом можно будет договориться, то сейчас понятно: договариваться с этим режимом можно только о полной и безоговорочной капитуляции.