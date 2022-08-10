Михаил Онуфриенко: бессилие ВСУ становится очевидным

Все чаще события в зоне спецоперации России на Украине говорят об ослаблении противника. Такой вывод можно сделать из последних брифингов Минобороны РФ. Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, как ВСУ демонстрируют свое бессилие, и почему версии о вражеских обстрелах Крыма не выдерживают критики.

Далее — его прямая речь.

Больше всего шума — в прямом и переносном смысле — наделал взрыв на аэродроме Саки.

Взрыв в Новофедоровке — обычная безалаберность

Некоторые авторы наших патриотических Telegram-каналов тут же начали верещать об ударе с корабля из Черного моря. Мол, все произошло так, как они и предсказывали. Кто-то даже начал рисовать радиус поражения ракетами зарубежного образца.

Этот вариант произошедшего тут же подхватила часть говорящих голов киевского режима. Они начали рассказывать о ракетных ударах, диверсантах и других нереальных версиях. Но при этом ни ПВО, ни тысячи отдыхающих около аэродрома не слышали и не видели никаких ракет.

Американский институт изучения войны, который следит за проходящими в Донбассе, и тот заявил об отсутствии доказательств украинского обстрела территории аэродрома. Эксперты этой организации отвергают даже гипотетический ракетный удар.

Возможен вариант диверсии. Но я склоняюсь к обычной армейской безалаберности Михаил Онуфриенко.

Такое бывает, я сам неоднократно видел во время службы. По заявлению Минобороны, взрывы произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности.

ВСУ тратят драгоценные боеприпасы на обычный мост

ВС противника неудачно ударили по Каховской ГЭС. Ее повредить не удалось, и движение через дамбу продолжается. А вот Антоновскому мосту пришлось несладко. Очередной прилет украинских снарядов оставил четыре дырки в дорожном покрытии. Кроме того, из-за обстрела моста со стороны ВСУ недалеко от трассы сгорели домик строителей и бочка солярки. Движения по мосту нет.

Источник фото: РИА «Новости»

С одной стороны, это можно расценить как успех ВСУ. Но с другой — уж лучше пусть они тратят снаряды HIMARS и прочие боеприпасы на обстрелы этого несчастного моста. Потому что они меньше будут бить по Донецку и по другим гражданским объектам.

Украина вновь сфальшивила

Возросла активность ВС России в районе трассы Партизанское — Благодатное. Эта магистраль идет с востока в Николаев. Усиление наших войск там привело к незаметному рассасыванию десятитысячной группировки ВСУ. Ее якобы собирали для битвы за Херсон.

Источник фото: РИА «Новости»

Но на данный момент уже официально объявлено, что заявления об этом сражении со стороны Украины были на самом деле информационной пропагандой. Этими новостями представители киевского режима хотели ввести наши войска в заблуждение. Кого это запутало — я не знаю. Теперь же власти Украины заявляют, что при условии новых поставок вооружения с Запада ВСУ начнет сражение за Херсон в конце этого или начале следующего года.

Движемся вперед

ВС России контролируют Снегиревку. Этот населенный пункт находится на правом берегу Ингульца. Но с учетом того, что наши десантники последние трое суток ведут бои в районе Благодатного и Партизанского, контроль Снегиревки нашими ВС является совершенно очевидным фактом.

Источник фото: РИА «Новости»

Менее очевидно, но является фактом то, что за последние трое суток ВСУ прекратили попытки высадиться на левом берегу реки Ингулец. Эта территория находится под контролем ВС России.

У Украины не осталось сил

Армия России резко усилила активность действий на Запорожском участке фронта, но не переходит в наступление. Тут в основном идут артиллерийские дуэли с противником. В районе Угледара противник тоже в последние недели прекратил попытки наступлений и перешел в глухую оборону. Судя по всему, у ВСУ кончаются резервы и техники, и живой силы.

Скорее всего, такая ситуация у многих подразделений ВСУ. Наши же вооруженные силы могут усиливаться добровольцами. Они уже приезжают в Донбасс и вступают в различные воинские части. А вот у противника как-то плоховато и добровольцами, и с вооружением. И это несмотря на западную помощь. Но и она кончается. Американцы сообщили, что они больше не будут поставлять сами установки НIМАRS, а только ракеты к ним.