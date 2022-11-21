Эксклюзив 21 ноября 2022, 19:45 Михаил Онуфриенко: атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении продолжатся Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжат атаковать Красно-Лиманское направление РИА «Новости»

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Тяжелые бои наблюдались в минувшие выходные в районе Белогоровки и Красного Лимана, атаки со стороны ВСУ продолжатся. Об этом «360» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко, оценив последние новости о ходе спецоперации на Украине.

Далее — его прямая речь.

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Сейчас продолжаются бои в Первомайском. Наши военные уже сутки борются за западную часть этого поселка. Полностью защищено Опытное, военные действия развернулись за освобождение западной части Водяного, атаки происходят буквально в нескольких сотнях метрах от края поселка.

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Тяжелейшие бои наблюдаются в районе Белогоровки, на трассе. Также атаки продолжаются на окраине Белогоровки, расположенной восточнее Серебрянки, на правом берегу Северского Донца. На левом берегу Северского Донца противник продолжает наступление в районе Красного Лимана, небольшими силами. Идут бои восточнее Макеевки и к востоку от Купянска. Все предпринимаемые попытки наступления со стороны противника неудачные, но он их не прекращает.

Противник накапливает резервы

На Запорожском участке фронта изменений нет. Наши войска остановились на восточных окраинах Новомихайловки, после освобождения Павловки. К штурму Угледара еще не приступили. Противник продолжает накапливать резервы в районе Орехово, видимо, не оставляя попыток начать наступление на этом участке фронта с выходом не просто к Мелитополю и Бердянску, но и на административные границы Крыма.

Эвакуация местного населения

Наиболее спокойная обстановка наблюдается на Днепре. Правый берег укрепляют и контролируют вооруженные силы хунты, на левом — закрепляются ВС России. При этом местное население эвакуируют с 15-метровой зоны, которая находится под постоянным обстрелом противника.

Продолжаются российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Хмельницкую атомную электростанцию приостановили из-за повреждения линий электропередач. Несколько энергоблоков вывели в холодный режим.