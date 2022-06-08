МИД выразил обеспокоенность из-за заявлений о спецлагере для российских пленных

Россия обеспокоена заявлениями украинских властей о создании спецлагеря для российских военнопленных. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«️С большой обеспокоенностью мы восприняли заявления Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным», — сообщила дипломат.

Представитель министерства также обратила внимание на то, что Международный комитет Красного Креста до сих пор не ответил на запрос о помощи в посещении российских военнопленных, написал RT.

О молчании МККК ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В минувший понедельник, 6 июня, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о создании специального лагеря для военнопленных из России в одной из западных областей страны. По его словам, там содержатся военнопленные, в отношении которых «нет близких ожиданий обмена».