МИД Венгрии предусмотрел «опасный сценарий» в Закарпатье

Власти Венгрии подготовились к «опасному сценарию» в Закарпатье, где проживает 150 тысяч человек. Однако они надеются, что этого не произойдет, заявил в интервью сайту Index глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В наших интересах как можно скорее установить мир на нашем востоке, потому что тогда мы сможем избежать подготовленных опасных сценариев того, что мы можем сделать, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что Европа ввела уже достаточно санкций и пришло время добиваться прекращения огня и установления мира на Украине. При этом он уверен, что скорое прекращение боевых действий маловероятно.