МИД уличил НАТО в попытках помешать России успешно завершить спецоперацию

НАТО попытается задействовать все ресурсы, чтобы помешать России успешно завершить специальную операцию на Украине. Об этом заявили в МИД РФ.

На встрече министров обороны стран — членов НАТО обсуждались шаги, направленные на эскалацию украинского кризиса. Западные страны продолжают накачивать оружием киевский режим, что неизбежно увеличит количество жертв в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Появление подобных образцов в зоне конфликта уже привело к увеличению масштабов разрушений гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР. Но это на Западе никого не беспокоит, для них это „сопутствующий ущерб“. Главное — не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине. Очевидно, что для достижения этой цели будут задействованы все имеющиеся в НАТО и его странах-членах ресурсы», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова отметила: пропагандистская машина НАТО заработала с новой силой. Европейцев продолжают запугивать мифической угрозой. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что цели России якобы не ограничиваются Украиной.

«Поэтому, мол, особое внимание на мероприятии уделялось наращиванию боевых возможностей Альянса на восточном фланге, в непосредственной близости от российских границ», — отметила Захарова.

США и их сателлиты снова показали, что тезис об исключительно оборонительном характере НАТО лишь фикция. Милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты, указала дипломат.

«Предпринимаемые блоком действия направлены на разжигание конфронтации на Европейском континенте», — подчеркнула Захарова.