Российские дипломаты получили доказательства, что компания Microsoft по заказу Минобороны США и спецслужб намерена взять под контроль информационную структуру Украины, тем самым лишить ее цифрового суверенитета. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов. Его ответ опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал доклад американской корпорации, в котором Россию обвинили в серии кибератак на Украину.

По словам Сыромолотова, весь документ имеет явные русофобские установки и написан под диктовку сотрудников администрации президента США. Никаких доказательств в докладе корпорации о причастности России к хакерским атакам нет.

«Раскручиваются страшилки о русской угрозе для так называемых демократий», — заявил Сыромолотов.

При этом дипломат отметил: Microsoft в этом же докладе признается, что выполняет приказ американских военных и спецслужб по лишению Украины ее цифрового суверенитета.

Представитель МИД подчеркнул, что под предлогом укрепления кибербезопасности Центр анализа угроз Microsoft получил от украинских властей полный доступ к их сетям. Через сервис, который якобы проверял защищенность техники и сайтов государственных органов Украины, американские специалисты обнаружили уязвимость некоторых устройств — теперь они смогут это использовать.

«Иными словами, режим Зеленского дал американской компании доступ ко всем устройствам связи в стране. Предоставил ей инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак под чужим флагом», — заявил Сыромолотов.

Дипломат не исключил, что за «IT-армией Украины», которая сообщает о взломах серверов в России, может также стоять американская корпорация.

Сыромолотов отметил, что Microsoft рассчитывает на получение средств, выделенных Пентагоном на кибервойны. Всего в военном бюджете США на эти цели подготовили 15 миллиардов долларов. Поэтому через подтасовку фактов и подделку данных компания начала искать виновного в кибератаках.

Дипломат отметил, что на отсутствие доказательств приведенных в докладе Microsoft тезисов обратили внимание специалисты из Университета Джонса Хопкинса

«Компания существенно дискредитировала себя попыткой подыграть конъюнктуре, выслужиться перед американскими властями», — добавил Сыромолотов.

Представитель МИД России подчеркнул, что после такого поведения корпорации всем странам стоит задуматься, стоит ли продолжать пользоваться продуктами Microsoft. Компания доказала, что стала только инструментом агрессивной политики Вашингтона для подрыва суверенитета неугодных властям США государств.