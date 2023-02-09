Спецоперация 09 февраля 2023, 17:32 МИД указал на ответственность Запада за расстрел российских пленных в Донбассе МИД: расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Киева на Западе РИА «Новости»

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Западные кураторы Украины отчасти несут ответственность за расстрел российских пленных украинскими боевиками. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В министерстве отметили: появившийся в Сети ролик, где неонацист в упор расстреливает в голову лежащего российского пленного и кричит «слава Украине», — еще одно свидетельство «вопиющих военных преступлений» ВСУ. Всего убитых, предположительно, было трое.

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«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства», — подчеркивается в заявлении.

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Дипломаты напомнили, что не раз привлекали внимание международного сообщества и профильных организаций к военным преступлениям ВСУ и считают молчание профильных международных структур «постыдным фактом». По мнению представителей МИД, эти организации «променяли профессионализм и объективность за стремление выслужиться» перед США и Западом. Военные преступления Украины все равно не останутся безнаказанными, заключили во внешнеполитическом ведомстве.