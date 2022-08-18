МИД сообщил о заинтересованности России в скором визите миссии ООН в Еленовку

Российская сторона заинтересована в том, чтобы миссия ООН по установлению фактов как можно быстрее приехала в Еленовку (ДНР) для изучения обстрела СИЗО в данном населенном пункте. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Заинтересованы в том, чтобы визит состоялся как можно скорее», — сказал Нечаев. Его процитировал ТАСС.

По его словам, визит состоится, как только стороны согласуют все детали.

Обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными произошел в ночь на 29 июля. В результате атаки погиб 51 человек, еще 142 ранены. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ДНР. Там также заявили об открытии уголовного дела по факту случившегося.

Официальный представитель ведомства Виталия Чернявская рассказала, что осколки снарядов с места прилета украинских снарядов направили на экспертизу. По данным Минобороны РФ, обстрел велся из РСЗО HIMARS.