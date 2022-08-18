МИД России заявил об опасности антироссийской риторики с акцентом на ядерную угрозу

США и членам НАТО следует понимать, что антироссийская риторика с акцентом на опасность применения ядерного оружия чревата серьезными последствиями. Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, сообщил ТАСС.

«Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия», — предупредил он.

Представитель МИД России напомнил, что именно Запад в лице США, Великобритании и Евросоюза заговорил о допустимости снижения порога применения ядерного оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что с военной точки зрения нет необходимости применять его на Украине. Назначение ядерного оружия заключается в том, чтобы сдерживать нападение. Угрозу применения в спецоперации химического оружия он тоже опроверг. Сергей Шойгу напомнил, что Россия уничтожила свои запасы в 2017 году.

Политолог Яков Кедми ранее заявил, что Россия не станет наносить ядерные удары по Украине и Европе. По информации Nation News, он объяснил это тем, что там нет подходящих целей.