Спецоперация 29 января 2023, 14:02 МИД России заявил, что причастные к удару по больнице Новоайдара ЛНР не останутся безнаказанными МИР РФ: организаторы и исполнители удара по больнице Новоайдара ЛНР будут наказаны РИА «Новости»

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МИД России отреагировал на ракетный удар со стороны ВСУ по районной больнице в Новоайдаре Луганской Народной Республики. Внешнеполитическое ведомство страны пообещало не оставить организаторов и исполнителей безнаказанными. Об этом говорится на сайте министерства.

Двадцать восьмого января украинские войска обстреляли американскими ракетами HIMARS медицинское учреждение, в результате чего погибли 14 человек, а также 24 пациента получили ранения.

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В тот же день ВСУ выпустили 17 ракет по Новой Каховке в Херсонской области России. Треть из них разорвалась на территории местной больницы.

МИД России назвал эти действия «целенаправленным убийством мирных граждан, военным преступлением киевского режима и его западных хозяев».

В ведомстве отметили, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО говорит об их прямой вовлеченности в конфликт и причастности к совершаемым преступлениям.

«Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», — заявил МИД РФ.

По факту удара по больнице Новоайдара возбудили уголовное дело. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.