Спецоперация 12 апреля 2023, 07:17 МИД России предупредил об угрозах из-за поставок Украине ПЗРК МИД России заявил об угрозе гражданского авиасообщения в мире из-за поставок Украине ПЗРК РИА «Новости»

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Безопасность гражданского авиасообщения как в Европе, так и во всем мире окажется под угрозой из-за поставок украинским военным иностранных комплексов ПТРК и ПЗРК. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

«Попадающие на Украине комплексы ПТРК и ПЗРК в силу имеющейся там коррупции расползаются по всему миру, попадая в руки экстремистов, террористов и организованной преступности различных мастей, а также в зоны других региональных конфликтов. Впору ставить вопрос о безопасности авиасообщения в Европе и мире», — отметили в ведомстве.

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В министерстве отметили, что Украину получила военную технику и оружии от Евросоюза на сумму более чем 12 миллиардов евро. Кроме того, ЕС поставляют танки, самолеты и тяжелое вооружение и не препятствует вербовке наемников.

«Из-за вложенного в руки украинской власти иностранного оружия происходит уничтожение мирных жителей в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республик», — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что Евросоюз собрался передать ВСУ миллион снарядов калибром 155 миллиметров до конца 2023 года.