МИД России предупредил об опасности возвращения наемников с Украины
МИД России: наемники вернутся с Украины и станут угрозой безопасности
Иностранные боевики, воевавшие на Украине в качестве наемников, вернутся на родину и станут угрозой безопасности. Об этом в интервью РИА «Новости» предупредил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны исхода и будут представлять большую угрозу безопасности», — сказал он.
Министерство настаивает на недопустимости их возвращения, добавил он. Внешнеполитическое ведомство, по его словам, регулярно указывает на это во время общения с представителями других стран.
Владимир Тарабрин также сообщил, что при поддержке НАТО иностранных наемников для Украины вербуют неправительственные организации и украинские дипломатические представительства за рубежом. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.