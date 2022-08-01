МИД России предупредил об опасности возвращения наемников с Украины

Иностранные боевики, воевавшие на Украине в качестве наемников, вернутся на родину и станут угрозой безопасности. Об этом в интервью РИА «Новости» предупредил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны исхода и будут представлять большую угрозу безопасности», — сказал он.

Министерство настаивает на недопустимости их возвращения, добавил он. Внешнеполитическое ведомство, по его словам, регулярно указывает на это во время общения с представителями других стран.

Владимир Тарабрин также сообщил, что при поддержке НАТО иностранных наемников для Украины вербуют неправительственные организации и украинские дипломатические представительства за рубежом. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.